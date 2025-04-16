ГСА решила прекратить рассылку SMS-повесток по делам об административных правонарушениях — Печерский райсуд Киева

Свое решение в ГСА объясняют необходимостью экономии средств, однако в Печерском суде заявляют, что почтовые уведомления будут совершенно неэффективными.

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Печерский районный суд Киева сообщил, что 15 апреля в суды первой и апелляционной инстанций поступило письмо ГСА №15-7331/25 от 14.04.2025, которым суды были проинформированы о решении Государственной судебной администрации поручить Государственному предприятию «Информационные судебные системы» деактивировать возможность отправки повесток (создание подписки на SMS-повестку) по делам об административных правонарушениях. Об этом информирует пресс-служба суда.

«Як зазначено у листі, метою такого рішення є прагнення ДСА дотриматись норм бюджетного законодавства та економії бюджетних коштів на фінансування судової влади.

Якщо коротко коментувати, то це рішення є абсолютно непередбачуваним та буквально катастрофічним для судів, які розглядають справи про адміністративні правопорушення. Однак окрім рефлексій щодо самого факту прийняття ДСА такого категоричного рішення , без обговорення проблематики з судами, справедливо навести фактичні доводи з практики судового розгляду справ про адміністративні правопорушення. Ці доводи вочевидь вказують нам на чисельні передбачувані негативні наслідки в усіх аспектах позбавлення судів технічної можливості повідомлення осіб, щодо яких вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності шляхом SMS повідомлень: як в аспекті необхідності виділення додаткового фінансування на виклик таких осіб поштою, так й у вигляді порушення строків розгляду та відсутності процесуальної необхідності повідомлення цих осіб засобами поштового зв’язку.

Щодо фінансових витрат. Суто в математичному сенсі, у 2024 році в провадженні Печерського районного суду м. Києва перебувало усього 7 708 справ про адміністративні правопорушення, з яких саме протягом року надійшло 6 449 справ. Із мінімального розрахунку одне поштове відправлення (судова повістка) вартістю 85 гривень мінімальною вагою до 0,20 г вимагатиме додаткових витрат у розмірі щонайменше 655 180 гривень. Й це без урахування підвищення тарифів поштових відправлень, витрат на папір, друк, людський ресурс та значний робочий час для оформлення тисяч таких повідомлень. До цього рішення ДСА відправлялися через базу автоматизованого діловодства судів натисканням буквально однієї клавіші. Однак, в залежності від обставин, строків доставки поштового відправлення та його вручення адресату, докази про вручення таких повідомлень можуть повертатися до суду від 7 днів до місяця. До того ж, у сотнях справ таких повідомлень може знадобитися щонайменше два й більше. Проте абсолютно передбачувано , що необхідне відтепер фінансування на 2025 рік не було передбачено у кошторисах судів.

Щодо строків розгляду. Абсолютно очевидно, що поштові повідомлення тягнуть за собою збільшення строків розгляду справ. Середній строк розгляду адміністративних справ до 3 місяців. А повернення до суду доказів про вручення особі повідомлення від тижня до одного місяця, якщо десь не втрачається дорогою. Отже неминучими наслідками є закриття провадження за строками. А це означає неможливість суду стягнути штраф у державний бюджет та відповідно зменшення надходжень за цією статтею бюджету.

Щодо виправданості поштового повідомлення з точки зору процесуального законодавства, зокрема Кодексу про адміністративні правопорушення України. Справа у тому, що тлумачення та застосування закону є виключним повноваженнями судів, які несуть відповідальність за прийняте судове рішення, й у тому числі за обрання належного способу повідомлення. Ці питання аж ніяк не стосуються сфери компетенції ДСА, яка попри це вдалася до тлумачення закону у згаданому листі .Якщо повернутися до суті питання, виходячи з загальних засад та цілей провадження у справах про адміністративні правопорушення , за для дотримання права особи на захист цілком достатньо повідомлення засобами системи автоматизованого діловодства суду. Повідомлення за допомогою SMS-повідомлення є більш оперативним засобом повідомлення про розгляд справи. До того ж, у більшості справ, особи визнають вину, воліючи якнайшвидше отримати судове рішення. А коли особа не визнає вини, їй простіше затягувати судовий розгляд уникаючи поштового повідомлення , яке залишається у відділенні пошти до 3 тижнів.

Крім того, чимала кількість адміністративних правопорушень з точки зору закону прирівняні до кримінальних. Поряд з тим, кримінальний процес дає можливість судам здійснювати повідомлення усіма можливими засобами для забезпечення прав учасників кримінального провадження, у тому ж числі й SMS. Тож жодної фінансової чи процесуальної необхідності у прийнятті такого рішення , принаймні без консультацій із судами , у ДСА не було. З точки зору закону таке рішення має ознаки протиправності , оскільки прийнято без урахування усіх важливих обставин для забезпечення ефективного судового розгляду справ про адміністративні правопорушення», - йдеться у заяві суду.

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