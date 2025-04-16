В Гоструда объяснили, можно ли требовать от работника взять отпуск за свой счет

Ответственность за принуждение может быть не только дисциплинарной и административной, но и уголовной.

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Государственная служба по вопросам труда разъясняет, можно ли требовать от работника взять отпуск за свой счет.

Указывается, что согласно статье 19 Конституции, органы государственной власти и их должностные лица обязаны действовать исключительно на основании, в пределах полномочий и в способ, предусмотренные Конституцией и законами Украины.

Функции инспекции труда определены в Конвенции №81 1947 года о инспекции труда в промышленности и торговле (Конвенция ратифицирована Законом от 08.09.2004 №1985-IV), и они заключаются, в частности, в реализации превентивных мер, предоставлении информации и образовательных услуг работникам и работодателям с целью обеспечения соблюдения прав человека в сфере труда.

Согласно подпункту 46 пункта 4 «Положения о Государственной службе Украины по вопросам труда», утвержденного постановлением КМУ Украины от 11 февраля 2015 г. №96, Госслужба труда обеспечивает работодателей и работников информацией и разъяснениями относительно эффективных способов соблюдения законодательства и предотвращения возможных его нарушений.

С учетом вышеизложенного, Госслужба труда информирует работников и работодателей относительно предоставления отпусков без сохранения заработной платы.

Право на отпуска имеют работники, находящиеся в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями независимо от формы собственности, вида деятельности и отрасли, а также работающие по трудовому договору у физического лица (статья 2 Закона Украины «Об отпусках»).

Законом Украины «Об отпусках» предусмотрено предоставление двух видов отпусков без сохранения заработной платы: отпусков, предоставляемых работникам в силу субъективного права, принадлежащего им по закону, то есть в обязательном порядке, и отпусков, предоставляемых по соглашению сторон (работодателя и работника).В случаях, предусмотренных статьей 25 Закона Украины «Об отпусках», по заявлению работника отпуск без сохранения заработной платы предоставляется в обязательном порядке.

Статьей 26 Закона Украины «Об отпусках» предусмотрено предоставление отпуска без сохранения заработной платы по согласию сторон. По семейным обстоятельствам и по другим причинам работнику может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы на срок, оговоренный соглашением между работником и собственником или уполномоченным им органом, но не более 15 календарных дней в год.

В то же время статьей 84 Кодекса законов о труде Украины предусмотрено, что в случае установления Кабинетом Министров Украины карантина согласно Закону Украины «О защите населения от инфекционных болезней» период пребывания в отпуске без сохранения заработной платы на время карантина не включается в общий срок – 15 календарных дней.

Таким образом, согласно нормам законодательства предоставление работникам отпусков без сохранения заработной платы осуществляется в интересах именно работников (статьи 25, 26 Закона Украины «Об отпусках», ст. 84 КЗоТ) по их желанию, а не по инициативе работодателя.

Любые формы давления на работника с целью заставить его написать заявление о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы являются противоправными.

Согласно статье 19 Конституции Украины правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством.

Также в соответствии со статьей 60 Конституции никто не обязан выполнять явно преступные распоряжения или приказы. За отдачу и исполнение явно преступного распоряжения или приказа наступает юридическая ответственность.

Статья 68 Конституции Украины устанавливает обязанность каждого неуклонно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей.

В случае нарушения законодательства о труде граждане имеют право обратиться с жалобой в профсоюз, Государственную службу Украины по вопросам труда, с иском в суд.

Если принуждение приобретает крайние формы: угрозы жизни и здоровью, репутации или имуществу, следует немедленно сообщить по номеру экстренного вызова «102» оператору Call-центра Национальной полиции.

Доказанный в суде или выявленный Государственной службой Украины по вопросам труда факт принуждения к написанию заявления на отпуск без сохранения заработной платы – это серьезный риск и для организации, и для её руководства.

Ответственность за принуждение к написанию заявления о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы может быть не только дисциплинарной и административной, но и уголовной.

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