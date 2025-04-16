Практика судов
  1. В Украине

В Гоструда объяснили, можно ли требовать от работника взять отпуск за свой счет

23:56, 16 апреля 2025
Ответственность за принуждение может быть не только дисциплинарной и административной, но и уголовной.
В Гоструда объяснили, можно ли требовать от работника взять отпуск за свой счет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба по вопросам труда разъясняет, можно ли требовать от работника взять отпуск за свой счет.

Указывается, что согласно статье 19 Конституции, органы государственной власти и их должностные лица обязаны действовать исключительно на основании, в пределах полномочий и в способ, предусмотренные Конституцией и законами Украины.

Функции инспекции труда определены в Конвенции №81 1947 года о инспекции труда в промышленности и торговле (Конвенция ратифицирована Законом от 08.09.2004 №1985-IV), и они заключаются, в частности, в реализации превентивных мер, предоставлении информации и образовательных услуг работникам и работодателям с целью обеспечения соблюдения прав человека в сфере труда.

Согласно подпункту 46 пункта 4 «Положения о Государственной службе Украины по вопросам труда», утвержденного постановлением КМУ Украины от 11 февраля 2015 г. №96, Госслужба труда обеспечивает работодателей и работников информацией и разъяснениями относительно эффективных способов соблюдения законодательства и предотвращения возможных его нарушений.

С учетом вышеизложенного, Госслужба труда информирует работников и работодателей относительно предоставления отпусков без сохранения заработной платы.

Право на отпуска имеют работники, находящиеся в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями независимо от формы собственности, вида деятельности и отрасли, а также работающие по трудовому договору у физического лица (статья 2 Закона Украины «Об отпусках»).

Законом Украины «Об отпусках» предусмотрено предоставление двух видов отпусков без сохранения заработной платы: отпусков, предоставляемых работникам в силу субъективного права, принадлежащего им по закону, то есть в обязательном порядке, и отпусков, предоставляемых по соглашению сторон (работодателя и работника).В случаях, предусмотренных статьей 25 Закона Украины «Об отпусках», по заявлению работника отпуск без сохранения заработной платы предоставляется в обязательном порядке.

Статьей 26 Закона Украины «Об отпусках» предусмотрено предоставление отпуска без сохранения заработной платы по согласию сторон. По семейным обстоятельствам и по другим причинам работнику может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы на срок, оговоренный соглашением между работником и собственником или уполномоченным им органом, но не более 15 календарных дней в год.

В то же время статьей 84 Кодекса законов о труде Украины предусмотрено, что в случае установления Кабинетом Министров Украины карантина согласно Закону Украины «О защите населения от инфекционных болезней» период пребывания в отпуске без сохранения заработной платы на время карантина не включается в общий срок – 15 календарных дней.

Таким образом, согласно нормам законодательства предоставление работникам отпусков без сохранения заработной платы осуществляется в интересах именно работников (статьи 25, 26 Закона Украины «Об отпусках», ст. 84 КЗоТ) по их желанию, а не по инициативе работодателя.

Любые формы давления на работника с целью заставить его написать заявление о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы являются противоправными.

Согласно статье 19 Конституции Украины правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством.

Также в соответствии со статьей 60 Конституции никто не обязан выполнять явно преступные распоряжения или приказы. За отдачу и исполнение явно преступного распоряжения или приказа наступает юридическая ответственность.

Статья 68 Конституции Украины устанавливает обязанность каждого неуклонно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей.

В случае нарушения законодательства о труде граждане имеют право обратиться с жалобой в профсоюз, Государственную службу Украины по вопросам труда, с иском в суд.

Если принуждение приобретает крайние формы: угрозы жизни и здоровью, репутации или имуществу, следует немедленно сообщить по номеру экстренного вызова «102» оператору Call-центра Национальной полиции.

Доказанный в суде или выявленный Государственной службой Украины по вопросам труда факт принуждения к написанию заявления на отпуск без сохранения заработной платы – это серьезный риск и для организации, и для её руководства.

Ответственность за принуждение к написанию заявления о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы может быть не только дисциплинарной и административной, но и уголовной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство утвердило новый порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащих, пропавших без вести или захваченных в плен

Определены случаи, когда в выплате может быть отказано, в частности, из-за самовольного оставления части или дезертирства.

Кабмин изменил порядок передачи военнослужащими личных распоряжений на случай гибели о выплате единовременной денежной помощи

Военнослужащий имеет право составить личное распоряжение на случай гибели, определив размер доли выплаты денежного обеспечения лицам в процентах.

Парламент принял изменения относительно выплаты единовременной денежной помощи членам семей погибших Защитников и Защитниц, которые могут вызвать путаницу на практике

Законодательные изменения относительно назначения единовременной денежной помощи содержат неопределенность в вопросе, кто из членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины имеет право на выплаты.

Юлия Свириденко заявила о значительном прогрессе в переговорах с США по соглашению о полезных ископаемых: «Соглашение подлежит ратификации в Верховной Раде»

«Мы договорились с американской стороной зафиксировать этот позитив в соответствующем меморандуме о намерениях — в ближайшее время готовимся завершить формализацию соглашения», — сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Арендаторы коммунального имущества, осуществившие неотделимые улучшения, смогут выкупить его только через аукционы – принят закон

Вместо безальтернативного выкупа имущества арендатором через «неотделимые улучшения» принятый закон устанавливает аукционы по продаже такого имущества, где арендатор может либо воспользоваться приоритетным правом выкупа по наивысшей цене, сформированной на открытом аукционе, либо получить компенсацию за проведенные неотделимые улучшения от нового владельца имущества.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Жизнєвський
    Юрій Жизнєвський
    голова Житомирського апеляційного суду
  • Олена Соколенко
    Олена Соколенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ростислав Кузан
    Ростислав Кузан
    суддя Львівського окружного адміністративного суду