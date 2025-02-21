Apple відключить функцію розширеного захисту хмарних даних у Британії — що відомо

Функція ADP захищає, зокрема, резервні копії iCloud, нотатки, фото, текстові повідомлення та інші дані.

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Компанія Apple повідомила, що відключить функцію розширеного захисту хмарних даних (Advanced Data Protection, ADP) у Великій Британії.

Як зазначає The Guardian, таке рішення компанія прийняла після того, як британська влада зажадала від неї створити так званий «бекдор» для доступу до даних клієнтів по всьому світу.

Зокрема, функція ADP буде недоступна для нових користувачів у Британії.

Тим, хто вже використовує функцію, доведеться вручну відключити її протягом певного періоду, щоб зберегти облікові записи iCloud.

ADP для iCloud - це необов'язкова функція, що додає наскрізне шифрування для гарантування більш високого рівня безпеки хмарних даних. Вона захищає зокрема резервні копії iCloud, нотатки, фото, текстові повідомлення та інші дані.

«Ми вкрай розчаровані тим, що захист, що надається ADP, не буде доступним для наших клієнтів у Великій Британії, з огляду на тривале зростання витоків даних та інших загроз конфіденційності клієнтів», — заявили компанії.

Однак відключення ADP не означатиме видалення функції наскрізного шифрування, увімкненої за замовчуванням для низки сервісів Apple, зокрема iMessage і FaceTime.

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