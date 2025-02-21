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Apple отключит функцию расширенной защиты облачных данных в Британии — что известно

19:44, 21 февраля 2025
Функция ADP защищает резервные копии iCloud, заметки, фото, текстовые сообщения и другие данные.
Apple отключит функцию расширенной защиты облачных данных в Британии — что известно
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Компания Apple сообщила, что отключит функцию расширенной защиты облачных данных (Advanced Data Protection, ADP) в Великобритании.

Как отмечает The Guardian, такое решение компания приняла после того, как британские власти потребовали от нее создать так называемый «бекдор» для доступа к данным клиентам по всему миру.

В частности, функция ADP будет недоступна новым пользователям в Британии.

Тем, кто уже использует функцию, придется вручную отключить ее в течение определенного периода, чтобы сохранить аккаунт iCloud.

ADP для iCloud – это необязательная функция, придающая сквозное шифрование для обеспечения более высокого уровня безопасности облачных данных. Она защищает, в частности, резервные копии iCloud, заметки, фото, текстовые сообщения и другие данные.

«Мы крайне разочарованы тем, что предоставляемая ADP защита не будет доступна для наших клиентов в Великобритании, учитывая длительный рост утечек данных и других угроз конфиденциальности клиентов», — заявили компании.

Однако отключение ADP не означает удаление функции сквозного шифрования, включенной по умолчанию для ряда сервисов Apple, включая iMessage и FaceTime.

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Apple технологии Великобритания

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