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В Одессе задержан 18-летний парень, который по заказу РФ подорвал авто военного прокурора

18:51, 21 февраля 2025
В Одессе полиция и СБУ задержали исполнителя террористического акта
В Одессе задержан 18-летний парень, который по заказу РФ подорвал авто военного прокурора
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Правоохранители задержали российского агента, подготовившего теракт в центре Одессы 20 февраля. Тогда враг подорвал автомобиль прокурора Специализированной прокуратуры в области обороны Южного региона. В результате взрыва прохожий получил ранения. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Исполнителем теракта оказался 18-летний житель Одессы, которого оккупанты завербовали через Телеграмм-канал по поиску «легких» денег.

По инструкции российской спецслужбы молодой человек собственноручно изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ) в съемной квартире мощностью 300 г в тротиловом эквиваленте.

«Для увеличения разительной силы он дополнительно начинил взрывчатку металлическими гайками и заложил ее под машину военного прокурора.

Также напротив «целой» злоумышленник установил скрытый мобильный телефон с функцией удаленного доступа для фсб. В дальнейшем российская спецслужба дистанционно активировала взрывчатку», — указали в СБУ.

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с поличным коммуникации с оккупантами.

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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СБУ Национальная полиция теракт Одесса

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