В Одессе задержан 18-летний парень, который по заказу РФ подорвал авто военного прокурора

Правоохранители задержали российского агента, подготовившего теракт в центре Одессы 20 февраля. Тогда враг подорвал автомобиль прокурора Специализированной прокуратуры в области обороны Южного региона. В результате взрыва прохожий получил ранения. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Исполнителем теракта оказался 18-летний житель Одессы, которого оккупанты завербовали через Телеграмм-канал по поиску «легких» денег.
По инструкции российской спецслужбы молодой человек собственноручно изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ) в съемной квартире мощностью 300 г в тротиловом эквиваленте.
«Для увеличения разительной силы он дополнительно начинил взрывчатку металлическими гайками и заложил ее под машину военного прокурора.
Также напротив «целой» злоумышленник установил скрытый мобильный телефон с функцией удаленного доступа для фсб. В дальнейшем российская спецслужба дистанционно активировала взрывчатку», — указали в СБУ.
Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с поличным коммуникации с оккупантами.
Пока ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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