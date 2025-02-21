В Одесі затримали 18-річного хлопця, який на замовлення РФ підірвав авто військового прокурора

В Одесі поліція та СБУ затримали виконавця терористичного акту.

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Правоохоронці затримали російського агента, який підготував теракт у центрі Одеси 20 лютого. Тоді ворог підірвав автомобіль прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Внаслідок вибуху перехожий отримав поранення. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Виконавцем теракту виявився 18-річний мешканець Одеси, якого окупанти завербували через Телеграм-канал з пошуку «легких» грошей.

За інструкцією російської спецслужби молодик власноруч виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП) в орендованій квартирі потужністю 300 г у тротиловому еквіваленті.

«Для збільшення уражаючої сили він додатково начинив вибухівку металевими гайками та заклав її під машину військового прокурора.

Також навпроти «цілі» зловмисник встановив прихований мобільний телефон з функцією віддаленого доступу для фсб. У подальшому російська спецслужба дистанційно активувала вибухівку», — вказали в СБУ.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з окупантами.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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