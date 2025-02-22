На Сумщині директор закладу освіти виплачував зарплату синам, які перебували за кордоном

Сини директора певний період часу перебували за межами України, відтак фактично на роботу не виходили.

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На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру директорові одного з закладів освіти Конотопського району за фактом розтрати чужого майна.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, підозрюваний працевлаштував у очолюваний ним заклад освіти двох синів. Один обіймав посаду керівника гуртка, а в подальшому був переведений на посаду майстра виробничого навчання. Інший – викладач загальноосвітніх предметів та спецдисциплін.

Попри те, що зазначені працівники певний період часу перебували за межами України, відтак фактично на роботу не виходили, їм безпідставно нараховано заробітну плату.

Загалом з листопада 2017 року по вересень 2023 року шляхом нарахування та виплати заробітної плати, премій та сплати ЄСВ за час, коли працівники не виконували своїх посадових обов’язків, директором розтрачено кошти навчального закладу в розмірі 187 тис. грн.

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