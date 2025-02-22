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На Буковині викрили судмедексперта, який за €6000 «вирішував питання» щодо ухилення від мобілізації

07:36, 22 лютого 2025
Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання неправомірної вигоди.
На Буковині викрили судмедексперта, який за €6000 «вирішував питання» щодо ухилення від мобілізації
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Буковині правоохоронці затримали та повідомили про підозру судмедексперту, який за неправомірну вигоду «вирішував питання» щодо ухилення від мобілізації.

Правоохоронці з’ясували, що судмедексперт одного з районних відділень обласного бюро судово-медичної експертизи налагодив схему незаконного збагачення. Фігурант пообіцяв допомогти військовозобовʼязаному чоловіку, якого напередодні затримали співробітники прикордонної служби за спробу незаконного перетину держкордону.

За 6000 євро судмедексперт мав «вирішити питання», аби його «клієнт» уникнув адміністративної відповідальності, а також аби його документи не потрапили до ТЦК та СП для подальшої мобілізації.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання та роботи фігуранта. За результатами заходів вилучили гроші, банківські картки, транспортний засіб та інші речові докази.

За клопотанням правоохоронців суд обрав фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Наразі буковинські поліцейські проводять перевірку щодо причетності інших осіб до злочину.

За скоєне підозрюваному загрожує від п’яти до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Національна поліція хабар мобілізація

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