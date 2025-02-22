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На Буковине разоблачили судмедэксперта, который за €6000 «решал вопрос» об уклонении от мобилизации

07:36, 22 февраля 2025
Правоохранители задержали злоумышленника при получении неправомерной выгоды.
На Буковине разоблачили судмедэксперта, который за €6000 «решал вопрос» об уклонении от мобилизации
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что на Буковине стражи порядка задержали и сообщили о подозрении судмедэксперту, который за неправомерную выгоду «решал вопрос» об уклонении от мобилизации.

Правоохранители выяснили, что судмедэксперт одного из районных отделений областного бюро судебно-медицинской экспертизы наладил схему незаконного обогащения. Фигурант пообещал помочь военнообязанному мужчине, которого накануне задержали сотрудники пограничной службы за попытку незаконного пересечения госграницы.

За 6000 евро судмедэксперт должен был «решить вопрос», чтобы его «клиент» ушел от административной ответственности, а также чтобы его документы не попали в ТЦК и СП для дальнейшей мобилизации.

Правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства и работы фигуранта. По результатам мер изъяли деньги, банковские карты, транспортное средство и другие вещественные доказательства.

По ходатайству правоохранителей суд избрал фигуранту меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога. В настоящее время буковинские полицейские проводят проверку причастности других лиц к преступлению.

За совершенное подозреваемому грозит от пяти до десяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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Национальная полиция взятка мобилизация

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