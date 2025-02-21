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Как декларировать имущество, полученное по наследству — разъяснение НАПК

18:05, 21 февраля 2025
Как и когда публичному служащему декларировать наследство во избежание нарушений.
Как декларировать имущество, полученное по наследству — разъяснение НАПК
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С 1 января 2025 г. началась ежегодная кампания декларирования государственных служащих за 2024 год. Она продлится до 31 марта включительно.

Национальное агентство по предотвращению коррупции разъяснило, как и когда публичному служащему декларировать наследство во избежание нарушений.

В случае, когда стоимость наследства известна, имущество, приобретенное по наследству, кроме разделов по имуществу и корпоративным правам, подлежит отражению в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации: указывается общая стоимость наследуемого, а источник дохода — наследодатель.

Если декларант стал наследником нескольких различных объектов декларирования – недвижимости, транспортных средств, ценного движимого имущества, денежных активов и т.п., сведения о таких объектах дополнительно отражаются в соответствующих разделах декларации по общим правилам.

Информация отмечается только за тот период, в котором был получен официальный документ, подтверждающий право декларанта-наследника на имущество или объект – свидетельство, договор или судебное решение. Если наследник получил по наследству:

  • имущество, нуждающееся в перерегистрации права собственности (например, недвижимость), оно считается объектом для декларирования только после официальной государственной регистрации. То есть в декларации такое имущество следует указывать только после завершения регистрации права собственности;
  • средства на банковских счетах, вклады с процентами или компенсациями следует указать в декларации сразу после получения свидетельства о праве на наследство, где они указаны. Следует указывать общую сумму вклада (депозита) вместе с начисленными процентами по состоянию на дату выплаты.

Однако, если наследство облагается налогом по нулевой ставке, или унаследованное имущество не оценивалось или отсутствуют сведения об оценке, в соответствующем поле декларации о стоимости имущества следует выбрать отметку «Не применяется». Детальнее о декларировании налога, которое облагается налогом по нулевой ставке — по ссылке.

В других случаях определение оценочной стоимости наследуемого имущества обязательно, поэтому при заполнении соответствующего поля декларации о стоимости имущества целесообразно указывать его оценочную стоимость. Общие правила указания стоимости – по ссылке.

Если на последний день отчетного периода право собственности на наследство не было переоформлено на декларанта-наследника, но объект используется им или членом его семьи (при условии, что владение или пользование длилось не менее 30 дней до конца отчетного периода), это нужно отразить в декларации, указав соответствующий тип права.

Уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии подается, если стоимость наследства превышает 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что в 2024-2025 годах равняется 151 400 грн. Если при получении наследства денежная оценка такого имущества не проводилась и стоимость всего объекта неизвестна, уведомление о существенных изменениях не подается.

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