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Минобороны вводит новую систему контроля поставок консервов для военных

18:01, 21 февраля 2025
Таким образом, ведомство отреагировало на выявленные злоупотребления со стороны недобросовестных поставщиков.
Минобороны вводит новую систему контроля поставок консервов для военных
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Министерство обороны сообщило, что внедряет новую систему контроля поставок консервированной продукции для военных.

Таким образом, ведомство отреагировало на выявленные злоупотребления со стороны недобросовестных поставщиков.

По новым правилам поставщик перед отгрузкой продукции формирует расходную накладную в системе, указывая соответствующий номер протокола испытаний. Если этот номер не включен, специальная база данных в ИТ-системе DOT-Chain не позволит сформировать накладную, что исключит возможность поставки без лабораторного контроля.

«В ходе проверок мы обнаружили, что количество поступающей в Вооруженные Сил консервированной продукции значительно превышает объемы, которые проверяют наши ветеринарные лаборатории. Из-за этого возникли вопросы качества продукции. Поэтому мы решили изменить саму систему мониторинга поставок таких продуктов, чтобы обеспечить прозрачность и усилить контроль», – отметил руководитель Центрального управления контроля качества Минобороны Игорь Лещенко.

Теперь все протоколы лабораторных испытаний направляются в Государственный оператор тыла (ДОТ), который вносит их в DOT-Chain. В них содержится подробная информация о продукции: номер протокола испытаний, дата изготовления, изготовитель, объем партии и т.п.

Система каждый день анализирует накладные, сверяя их с базой протоколов испытаний. При обнаружении превышения лимита поставки нарушение автоматически фиксируется, а поставщик должен предоставить пояснения. Если нарушение подтвердится – компания оплатит значительный штраф, а избыточная продукция будет запрещена к выдаче и отправится на лабораторные испытания.

Указывается, что благодаря системе DOT-Chain поставщик получает оплату только за проверенную продукцию, исключающую финансовый интерес для махинаций.

Ранее в Государственном бюро расследований сообщили о завершении досудебного расследования в отношении заместителя командира одной из воинских частей Кировоградской области, закупившего для бойцов некачественные мясные консервы почти на 1 млн грн. Обвинительный акт направили в суд.

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