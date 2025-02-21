Міноборони запроваджує нову систему контролю постачання консервів для військових

Таким чином відомство відреагувало на виявлені зловживання з боку недобросовісних постачальників.

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Міністерство оборони повідомило, що запроваджує нову систему контролю постачання консервованої продукції для військових.

Таким чином відомство відреагувало на виявлені зловживання з боку недобросовісних постачальників.

За новими правилами, постачальник перед відвантаженням продукції формує видаткову накладну в системі, вказуючи відповідний номер протоколу випробувань. Якщо цей номер не внесено, спеціальна база даних в ІТ-системі DOT-Chain не дозволить сформувати накладну, що виключить можливість постачання без лабораторного контролю.

«У ході перевірок ми виявили, що кількість консервованої продукції, що надходить до Збройних Сил, значно перевищує обсяги, які перевіряють наші ветеринарні лабораторії. Через це виникли питання щодо якості продукції. Тому ми вирішили змінити саму систему моніторингу постачання таких продуктів, щоб забезпечити прозорість і посилити контроль», – зазначив керівник Центрального управління контролю якості Міноборони Ігор Лещенко.

Тепер усі протоколи лабораторних випробувань надсилаються до Державного оператора тилу (ДОТ), який вносить їх до DOT-Chain. У них міститься докладна інформація про продукцію: номер протоколу випробувань, дата виготовлення, виробник, обсяг партії тощо.

Система щодня аналізує накладні, звіряючи їх із базою протоколів випробувань. У разі виявлення перевищення ліміту постачання порушення автоматично фіксується, а постачальник повинен надати пояснення. Якщо порушення підтвердиться – компанія сплатить значний штраф, а надлишкова продукція буде заборонена до видачі та спрямується на лабораторні випробування.

Вказується, що завдяки системі DOT-Chain постачальник отримує оплату лише за перевірену продукцію, яка виключає фінансовий інтерес для махінацій.

Раніше у Державному бюро розслідувань повідомили про завершення досудового розслідування щодо заступника командира однієї з військових частин Кіровоградської області, який закупив для бійців неякісні м’ясні консерви на майже 1 млн грн. Обвинувальний акт направили до суду.

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