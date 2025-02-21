Як декларувати майно, отримане у спадщину — роз’яснення НАЗК

З 1 січня 2025 року розпочалась щорічна кампанія декларування державних службовців за 2024 рік. Вона триватиме до 31 березня включно.
Національне агентство з питань запобігання корупції роз’яснило, як і коли публічному службовцю декларувати спадщину, щоб уникнути порушень.
У випадку, коли вартість спадщини відома, майно, набуте у спадок, крім розділів щодо майна та корпоративних прав, підлягає відображенню в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації: вказується загальна вартість успадкованого, а джерелом доходу — спадкодавець.
Якщо декларант став спадкоємцем кількох різних об’єктів декларування - нерухомості, транспортних засобів, цінного рухомого майна, грошових активів тощо, відомості про такі об’єкти додатково відображаються у відповідних розділах декларації за загальними правилами.
Інформація зазначається лише за той період, в якому було отримано офіційний документ, який підтверджує право декларанта-спадкоємця на майно або об’єкт – свідоцтво, договір чи судове рішення. Якщо спадкоємець отримав у спадщину:
Однак, якщо спадщина оподатковується за нульовою ставкою, або успадковане майно не оцінювалося чи відсутні відомості про оцінку, у відповідному полі декларації щодо вартості майна слід обрати позначку «Не застосовується». Детальніше про декларування спадщини, яка оподатковується за нульовою ставкою — за посиланням.
В інших випадках визначення оціночної вартості успадкованого майна є обов’язковим, тому при заповненні відповідного поля декларації про вартість майна доцільно зазначати його оціночну вартість. Загальні правила зазначення вартості — за посиланням.
Якщо на останній день звітного періоду право власності на спадщину не було переоформлено на декларанта-спадкоємця, але об’єкт використовується ним або членом його сім’ї (за умови, що володіння чи користування тривало щонайменше 30 днів до кінця звітного періоду), це потрібно відобразити в декларації, зазначивши відповідний тип права.
Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подається, якщо вартість спадку перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що у 2024-2025 роках дорівнює 151 400 грн. Якщо при отриманні спадщини грошова оцінка такого майна не проводилась і вартість всього об’єкта не відома, повідомлення про суттєві зміни не подається.
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