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Як декларувати майно, отримане у спадщину — роз’яснення НАЗК

18:05, 21 лютого 2025
Як і коли публічному службовцю декларувати спадщину, щоб уникнути порушень.
Як декларувати майно, отримане у спадщину — роз’яснення НАЗК
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З 1 січня 2025 року розпочалась щорічна кампанія декларування державних службовців за 2024 рік. Вона триватиме до 31 березня включно.

Національне агентство з питань запобігання корупції роз’яснило, як і коли публічному службовцю декларувати спадщину, щоб уникнути порушень.

У випадку, коли вартість спадщини відома, майно, набуте у спадок, крім розділів щодо майна та корпоративних прав, підлягає відображенню в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації: вказується загальна вартість успадкованого, а джерелом доходу — спадкодавець.

Якщо декларант став спадкоємцем кількох різних об’єктів декларування - нерухомості, транспортних засобів, цінного рухомого майна, грошових активів тощо, відомості про такі об’єкти додатково відображаються у відповідних розділах декларації за загальними правилами.

Інформація зазначається лише за той період, в якому було отримано офіційний документ, який підтверджує право декларанта-спадкоємця на майно або об’єкт – свідоцтво, договір чи судове рішення. Якщо спадкоємець отримав у спадщину:

  • майно, яке потребує перереєстрації права власності (наприклад, нерухомість), воно вважається об’єктом для декларування тільки після офіційної державної реєстрації. Тобто, у декларації таке майно слід зазначати лише після завершення реєстрації права власності;
  • кошти на банківських рахунках, вклади з відсотками або компенсаціями слід зазначити в декларації відразу після отримання свідоцтва про право на спадщину, де вони зазначені. Слід вказувати загальну суму вкладу (депозиту) разом із нарахованими відсотками станом на дату виплати.

Однак, якщо спадщина оподатковується за нульовою ставкою, або успадковане майно не оцінювалося чи відсутні відомості про оцінку, у відповідному полі декларації щодо вартості майна слід обрати позначку «Не застосовується». Детальніше про декларування спадщини, яка оподатковується за нульовою ставкою — за посиланням.

В інших випадках визначення оціночної вартості успадкованого майна є обов’язковим, тому при заповненні відповідного поля декларації про вартість майна доцільно зазначати його оціночну вартість. Загальні правила зазначення вартості — за посиланням.

Якщо на останній день звітного періоду право власності на спадщину не було переоформлено на декларанта-спадкоємця, але об’єкт використовується ним або членом його сім’ї (за умови, що володіння чи користування тривало щонайменше 30 днів до кінця звітного періоду), це потрібно відобразити в декларації, зазначивши відповідний тип права.

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подається, якщо вартість спадку перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що у 2024-2025 роках дорівнює 151 400 грн. Якщо при отриманні спадщини грошова оцінка такого майна не проводилась і вартість всього об’єкта не відома, повідомлення про суттєві зміни не подається.

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