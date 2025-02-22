На Сумщине директор учебного заведения выплачивал зарплату сынам, находившимся за границей

Сыновья директора определенный период времени находились за пределами Украины, поэтому фактически на работу не выходили.

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В Сумской области правоохранители сообщили о подозрении директору одного из учебных заведений Конотопского района по факту растраты чужого имущества.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, подозреваемый трудоустроил в возглавляемое им учебное заведение двух сыновей. Один занимал должность руководителя кружка, а в дальнейшем был переведен на должность мастера производственного обучения. Другой – преподаватель общеобразовательных предметов и спецдисциплин.

Несмотря на то, что указанные работники определенный период времени находились за пределами Украины, фактически на работу не выходили, им безосновательно начислена заработная плата.

В целом с ноября 2017 по сентябрь 2023 путем начисления и выплаты заработной платы, премий и уплаты ЕСВ за время, когда работники не выполняли своих должностных обязанностей, директором растрачены средства учебного заведения в размере 187 тыс. грн.

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