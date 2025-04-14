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У Сумах внаслідок ракетного удару пошкоджені будівлі судів, фото

11:07, 14 квітня 2025
Пошкоджено фасад будівель, вибито вікна та двері, а також зруйновано стелі в приміщеннях і службове майно судових установ.
У Сумах внаслідок ракетного удару пошкоджені будівлі судів, фото
Фото: Служба судової охорони
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», 13 квітня РФ завдала удару двома балістичними ракетами по центральній частині міста Сум. Внаслідок атаки загинуло 34 особи.

Через обстріл ударною хвилею завдані значні пошкодження будівлям системи правосуддя,  повідомляє Служба судової охорони. 

Пошкоджено фасад будівель, вибиті вікна/віконні рами, пошкоджені двері та стелі в приміщеннях. Також зруйноване службове майно судових установ.

Працівники судових установ не постраждали.

Фото: Служба судової охорони

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суд Суми ракетний удар

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