В Сумах в результате ракетного удара повреждены здания судов, фото

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 13 апреля РФ нанесла удар двумя баллистическими ракетами по центральной части города Сумы. В результате атаки погибли 34 человека.
Из-за обстрела ударной волной нанесены значительные повреждения зданиям системы правосудия, сообщает Служба судебной охраны.
Поврежден фасад зданий, выбиты окна/оконные рамы, повреждены двери и потолки в помещениях. Также разрушено служебное имущество судебных учреждений.
Сотрудники судебных учреждений не пострадали.
Фото: Служба судебной охраны
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