В Сумах в результате ракетного удара повреждены здания судов, фото

Поврежден фасад зданий, выбиты окна и двери, а также разрушены потолки в помещениях и служебное имущество судебных учреждений.

Фото: Служба судебной охраны

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 13 апреля РФ нанесла удар двумя баллистическими ракетами по центральной части города Сумы. В результате атаки погибли 34 человека.

Из-за обстрела ударной волной нанесены значительные повреждения зданиям системы правосудия, сообщает Служба судебной охраны.

Поврежден фасад зданий, выбиты окна/оконные рамы, повреждены двери и потолки в помещениях. Также разрушено служебное имущество судебных учреждений.

Сотрудники судебных учреждений не пострадали.

Фото: Служба судебной охраны

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.