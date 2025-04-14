Превратились в каменные столбы — ЦРУ рассекретило отчет о нападении инопланетян на советских военных

Атака пришельцев превратила солдат советских в камень.

Фото: Getty Images

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Центральное разведывательное управление США рассекретило документ, в котором говорится об атаке НЛО на советские войска после того, как они сбили инопланетный корабль над военной базой, пишет Fox News.

В отчете сказано, что инцидент произошел между 1989 и 1990 годами. Тогда советские солдаты, участвующие в учениях, сбили космический корабль, пролетавший над военной базой.

В документе говорится, что из обломков корабля вышли пятеро гуманоидов, которые слились в один объект, вспыхнувший ярким светом. В результате этого света 23 солдата превратились в каменные столбы, а двое из них выжили, так как стояли в тени.

В ЦРУ заявили, что этот инцидент вызывает серьезные опасения, поскольку инопланетяне, вероятно, обладают технологиями, значительно превосходящими человеческие возможности.

Fox News добавляет, что официальные комментарии со стороны ЦРУ по поводу этого инцидента пока не предоставлены.

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