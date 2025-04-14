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В Харькове мужчина отказался от мобилизации, потому что «он сирота и ему никого защищать» — что решил суд

15:38, 14 апреля 2025
Военнообязанный писал заявление об отказе от прохождения военной службы.
В Харькове мужчина отказался от мобилизации, потому что «он сирота и ему никого защищать» — что решил суд
Фото: unian.ua
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В Харькове суд наказал мужчину, который получил повестку, но категорически отказался от мобилизации. Приговор по делу № 953/1098/25 вынес Киевский районный суд города Харькова.

В материалах дела указано, что военнообязанный в мае 2024 года прошел ВЛК, которая признала его годным к мобилизации. В августе 2024 года он получил повестку, однако написал заявление об отказе от мобилизации.

На суде мужчина частично признал свою вину.

Он пояснил, что «так как он сирота и не имеет детей и других лиц, которых должен защищать, он не считает себя человеком, готовым к службе. Указал, что 21.05.2024 г. проходил ВЛК и был признан годным к военной службе. Он предоставлял справку о наличии язвы. Также отметил, что лично написал заявление об отказе от прохождения военной службы».

Суд проанализировал детали дела и признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

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