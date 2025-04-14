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У Харкові чоловік відмовився від мобілізації, бо «він сирота і йому нікого захищати» — що вирішив суд

15:38, 14 квітня 2025
Військовозобов’язаний писав заяву про відмову від проходження військової служби.
У Харкові чоловік відмовився від мобілізації, бо «він сирота і йому нікого захищати» — що вирішив суд
Фото: unian.ua
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У Харкові суд покарав чоловіка, який отримав повістку, але категорично відмовився від мобілізації. Вирок у справі № 953/1098/25 виніс Київський районний суд міста Харкова.

У матеріалах справи вказується, що військовозобов’язаний у травні 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. В серпні 2024 року він отримав повістку, проте написав заяву про відмову від мобілізації.

На суді чоловік чоловік провину визнав частково.

військовозобов’язаний зазначив, що «оскільки він сирота і не має дітей та інших осіб, кого йому потрібно захищати, не вважає себе особою, яка готова служити. Зазначив, що 21.05.2024 р. проходив ВЛК і його було визнано придатним до військової служби. Він надавав довідку, що має виразку. Зазначив, що власноруч писав заяву про відмову від проходження військової служби».

Суд проаналізував деталі справи та визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки.

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