У Києві затримали підлітків, які слухали російську музику після обстрілу Сум

Батьків порушників притягнуто до відповідальності.

Фото: поліція

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, на якому група підлітків на Подолі голосно слухала російську музику на тлі обстрілу Сум, де загинули 34 людини. Не заважаючи на зауваження перехожих та нагадування про трагедію, молодики не вимкнули російський трек, а натомість зробили музику голосніше та почали глумитися з громадян.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Молодиків затримали, наразі з ними працює СБУ. Хлопців притягнуто до адміністративної відповідальності.

Відтак правоохоронці встановили особи усіх порушників – це двоє 17-річних місцевих мешканців, а також 20-річний житель Київщини. Свої дії вони пояснюють тим, що перебували у стані сп’яніння, адже напередодні вживали алкогольні напої.

На юнаків було складено адміністративні матеріали за статтями 173 (Дрібне хуліганство) та 178 (Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у стані спʼяніння) КУпАП.

Водночас батьків порушників також притягнуто до відповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання дітей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.