14 квітня – яке сьогодні свято та головні події

14 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній квантовий день.

Фото: freepik.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 14 квітня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

14 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній квантовий день. Він був заснований 2022 року з метою підвищення обізнаності про квантові технології та їхній вплив на майбутнє науки і техніки. Цей день присвячений популяризації квантової фізики та її досягнень, а також знайомству широкої аудиторії з квантовими явищами.

Також 14 квітня Міжнародний день воротаря. Цей день створений для того, щоб визнати їхній внесок у гру та віддати належне їхнім навичкам, відвазі та ролі на полі. Воротар — це не просто останній рубіж оборони, а той, хто може змінити результат матчу завдяки своїм рефлексам, рішучості та вмінню зупиняти складні удари.

А ще 14 квітня Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса. Він був заснований для того, щоб підвищити обізнаність про це небезпечне тропічне захворювання, яке викликається паразитом Trypanosoma cruzi. Хвороба передається через укуси інфікованих комарів, які часто називають “поцілунковими”. Вона є серйозною проблемою, особливо в країнах Латинської Америки, і може призвести до важких ускладнень, зокрема серцевої недостатності та порушень нервової системи.

14 квітня святкують Міжнародний день раптового сміху. Він покликаний нагадати про важливість сміху у нашому житті. Це свято закликає сміятися і радіти без особливих причин або приводів. Сміх має багато корисних ефектів на здоров’я — він знижує рівень стресу, покращує настрій, розслабляє і навіть зміцнює імунітет.

Яке сьогодні церковне свято

14 квітня віряни святкують день пам’яті святого ісповідника Мартина, Папи Римського. Народився у місті Тоді (Італія) у кінці VI століття. До обрання Папою він виконував дипломатичні місії при Візантійському дворі. 649 року його обрали на Апостольський престол.

Календар важливих подій за 14 квітня

70 рік — римські війська Тита Флавія розпочали облогу Єрусалима;

1611 рік — під час бенкету, організованого принцом Федеріко Чезі на честь Галілео Галілея, вперше було використано слово “телескоп”;

1852 рік — при Університеті святого Володимира засновано Київський центральний архів давніх актів (тепер Історичний архів України в Києві);

1865 рік — актор Джон Бут смертельно поранив президента США Авраама Лінкольна в театрі Вашингтона;

1871 рік — в Німеччині засновано парламент — Рейхстаг;

1894 рік — відбулася перша публічна демонстрація кінопроєктора Едісона;

1894 рік — в Нью-Йорку Томас Алва Едісон продемонстрував свій новий винахід — кінетоскоп, пристрій для перегляду фільмів. Фільм тривав лише 13 секунд і не проектувався на екран, для перегляду потрібно було дивитися у спеціальний отвір;

1909 рік — Вільям д'Арсі заснував Англо-перську нафтову компанію (тепер British Petroleum);

1912 рік — пасажирський лайнер “Титанік”, найбільший на той час, зіштовхнувся з айсбергом і потонув;

1927 рік — у шведському Гетеборзі з конвеєра зійшов перший автомобіль “Вольво” ÖV4;

1929 рік — Йосиф Сліпий став ректором Львівської Богословської академії;

1930 рік — на екрани вийшов фільм Олександра Довженка “Земля”;

1931 рік — проголошено Другу Іспанську республіку, короля Альфонсо XIII позбавлено влади;

1940 рік — на Західній Україні священники втратили книги реєстрації шлюбів;

1970 рік — на космічному кораблі “Аполлон-13” під час польоту до Місяця сталася аварія, що супроводжувалася відомим висловом “Г'юстоне, у нас проблема!”;

1978 рік — у Тбілісі пройшли масові демонстрації за збереження державного статусу для грузинської мови;

1991 рік — з музею ван Гога в Амстердамі викрадено 20 картин на суму $500 млн, але вони були знайдені через 35 хвилин;

2003 рік — розшифровано людський геном;

2014 рік — розпочалася антитерористична операція (АТО) на сході України;

2022 рік — затонув крейсер “Москва”, флагман Чорноморського флоту ВМФ Росії, після удару ракетами “Нептун” ВМС України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.