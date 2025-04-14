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14 апреля – какой сегодня праздник и главные события

10:13, 14 апреля 2025
14 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный квантовый день.
14 апреля – какой сегодня праздник и главные события
Фото: freepik.com
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В понедельник, 14 апреля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

14 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный квантовый день. Он был основан в 2022 году с целью повышения осведомленности о квантовых технологиях и их влиянии на будущее науки и техники. Этот день посвящен популяризации квантовой физики и ее достижений, а также знакомству широкой аудитории с квантовыми явлениями.

Также 14 апреля Международный день вратаря. Этот день создан для того, чтобы признать их вклад в игру и отдать должное их навыкам, отваге и роли в поле. Вратарь — это не просто последний рубеж обороны, а тот, кто может изменить результат матча благодаря своим рефлексам, решимости и умению останавливать сложные удары.

А еще 14 апреля Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса. Он был основан для того, чтобы повысить осведомленность об этом опасном тропическом заболевании, вызываемом паразитом Trypanosoma cruzi. Болезнь передается через укусы инфицированных комаров, которые часто называют поцелуйными. Она является серьезной проблемой, особенно в странах Латинской Америки, и может привести к тяжелым осложнениям, в частности, сердечной недостаточности и нарушениям нервной системы.

14 апреля празднуют Международный день внезапного смеха. Он призван напомнить о важности смеха в нашей жизни. Этот праздник призывает смеяться и радоваться без особых причин или поводов. У смеха много полезных эффектов на здоровье — он снижает уровень стресса, улучшает настроение, расслабляет и даже укрепляет иммунитет.

Какой сегодня церковный праздник

14 апреля верующие празднуют день памяти святого исповедника Мартина, Папы Римского. Родился в городе Тогда (Италия) в конце VI века. До избрания Папой он выполнял дипломатические миссии при Византийском дворе. В 649 году его избрали на Апостольский престол.

Календарь важных событий за 14 апреля

70 год — римские войска Тита Флавия начали осаду Иерусалима;

1611 год — во время пира, организованного принцем Федерико Чези в честь Галилео Галилея, впервые было использовано слово “телескоп”;

1852 год — при Университете святого Владимира основан Киевский центральный архив древних актов (теперь Исторический архив Украины в Киеве);

1865 год — актер Джон Бут смертельно ранил президента США Авраама Линкольна в театре Вашингтона;

1871 год — в Германии основан парламент — Рейхстаг;

1894 год — состоялась первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона;

1894 год — в Нью-Йорке Томас Алва Эдисон продемонстрировал свое новое изобретение — кинетоскоп, устройство для просмотра фильмов. Фильм длился всего 13 секунд и не проектировался на экран, для просмотра нужно было смотреть в специальное отверстие;

1909 год — Уильям д’Арси основал Англо-персидскую нефтяную компанию (теперь British Petroleum);

1912 год — пассажирский лайнер “Титаник”, крупнейший к тому времени, столкнулся с айсбергом и утонул;

1927 год — в шведском Гетеборге с конвейера сошел первый автомобиль “Вольво” ÖV4;

1929 год — Иосиф Слепой стал ректором Львовской Богословской академии;

1930 год — на экраны вышел фильм Александра Довженко “Земля”;

1931 год — провозглашена Вторая Испанская республика, король Альфонсо XIII низложен;

1940 год — в Западной Украине священники потеряли книги регистрации браков;

1970 год — на космическом корабле “Аполлон-13” во время полета к Луне произошла авария, сопровождавшаяся известным изречением “Хьюстон, у нас проблема!”;

1978 год — в Тбилиси прошли массовые демонстрации за сохранение государственного статуса для грузинского языка;

1991 год — из музея ван Гога в Амстердаме похищено 20 картин на сумму $500 млн, но они были найдены через 35 минут;

2003 год — расшифрован человеческий геном;

2014 год — началась антитеррористическая операция (АТО) на востоке Украины;

2022 год — затонул крейсер “Москва”, флагман Черноморского флота ВМФ России, после удара ракетами “Нептун” ВМС Украины.

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