В Киеве мошенница обменяла 450 тысяч гривен пенсионерки на сувенирные купюры

Женщина уверяла 88-летнюю пенсионерку, что все деньги старого образца вскоре утратят силу, поэтому их необходимо срочно обменять на новые.

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В Киеве будут судить за мошенничество «доверенное лицо депутата», которая обменяла 450 тысяч гривен пенсионерки на сувенирные купюры. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что обвиняемая подошла к 88-летней женщине возле ее дома и сообщила о якобы запланированной в Украине денежной реформе. Она уверяла, что все деньги старого образца вскоре утратят силу, поэтому их необходимо срочно обменять на новые.

«Чтобы выглядеть более убедительно, женщина представилась доверенным лицом народного депутата и заверила, что собирает деньги на обмен лично по его поручению», — сообщили в прокуратуре.

Пенсионерка пригласила незнакомку в свою квартиру и передала ей все свои сбережения — 450 тысяч гривен.

Получив деньги, «доверенное лицо депутата» подменила настоящие купюры на сувенирные и скрылась. В ходе досудебного расследования благодаря принятым мерам деньги были возвращены пенсионерке в полном объеме.

Обвинительный акт направлен в Дарницкий районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

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