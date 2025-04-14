Договор пожизненного содержания и наследственный договор — в чем разница

Приобретатель по наследственному договору становится собственником имущества после смерти отчуждателя, тогда как по договору пожизненного содержания — с момента нотариального удостоверения или государственной регистрации, если речь идет о недвижимости.

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Договор пожизненного содержания (ухода) и наследственный договор — это законные механизмы передачи имущества и получения гарантии, что твои интересы в будущем будут учтены. В Министерстве юстиции Украины разъяснили особенности заключения этих договоров.

Договор пожизненного содержания (ухода)

В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Украины, договор пожизненного содержания (ухода) — это сделка, по которой одна сторона (отчуждатель) передает другой стороне (приобретателю) в собственность жилой дом, квартиру или их часть, иное недвижимое имущество либо движимое имущество, имеющее значительную ценность, взамен на обязанность приобретателя обеспечивать отчуждателя содержанием и (или) уходом пожизненно.

Отчуждателем в договоре пожизненного содержания (ухода) может быть физическое лицо независимо от его возраста и состояния здоровья. Приобретателем может быть дееспособное совершеннолетнее физическое лицо или юридическое лицо. Если приобретателями выступают несколько физических лиц, они становятся совладельцами имущества, переданного по договору, на праве совместной собственности. Обязанности этих лиц перед отчуждателем являются солидарными. Такая сделка может быть заключена отчуждателем в пользу третьего лица.

Согласно Кодексу, имущество, принадлежащее совладельцам на праве совместной собственности, в том числе имущество супругов, может быть отчуждено ими на основании договора пожизненного содержания (ухода). В случае смерти одного из совладельцев имущества, переданного по такому договору, объем обязательств приобретателя соответственно уменьшается.

Если отчуждателем является один из совладельцев имущества, принадлежащего на праве совместной собственности, договор может быть заключен после определения доли этого совладельца в общем имуществе либо определения порядка пользования имуществом между совладельцами.

В договоре могут быть указаны все виды материального обеспечения, а также все виды ухода (опеки), которыми приобретатель обязан обеспечивать отчуждателя. Приобретатель может быть обязан предоставить отчуждателю или третьему лицу жилье в доме (квартире), переданном по договору. В таком случае в договоре должна быть четко указана часть жилплощади, в которой отчуждатель имеет право проживать.

До смерти отчуждателя приобретатель не имеет права продавать, дарить, обменивать имущество, переданное по договору, заключать в отношении него договор залога, передавать его в собственность другим лицам на основании других сделок. На имущество, переданное приобретателю по такому договору, не может быть наложено взыскание в течение жизни отчуждателя.

Материальное обеспечение, которое должно ежемесячно предоставляться отчуждателю, подлежит денежной оценке. Такая оценка подлежит индексации в порядке, установленном законом.

Договор пожизненного содержания (ухода) заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. При удостоверении договора нотариус в соответствии с законодательством накладывает запрет на отчуждение имущества в установленном порядке, о чем делается отметка на всех экземплярах договора.

Наследственный договор

Согласно главе 90 Кодекса, наследственный договор — это сделка, по которой одна сторона (приобретатель) обязуется выполнить распоряжения другой стороны (отчуждателя) и в случае его смерти приобретает право собственности на имущество отчуждателя. Приобретатель по наследственному договору может быть обязан совершить определенные действия имущественного или неимущественного характера до открытия наследства или после его открытия.

Отчуждателем в наследственном договоре может быть супруги, один из супругов или другое лицо. Приобретателем может быть как физическое, так и юридическое лицо.

Предметом такой сделки может быть имущество, принадлежащее супругам на праве совместной совместной собственности, а также имущество, которое является личной собственностью любого из супругов.

Наследственным договором может быть установлено, что в случае смерти одного из супругов наследство переходит к другому, а в случае смерти второго супруга его имущество переходит к приобретателю по договору.

Завещание, составленное отчуждателем в отношении имущества, указанного в наследственном договоре, является недействительным.

Отчуждатель имеет право назначить лицо, которое будет осуществлять контроль за выполнением наследственного договора после его смерти.

Наследственный договор также заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Кроме того, нотариус регистрирует его в Наследственном реестре. На имущество, являющееся предметом наследственного договора, нотариус накладывает запрет на отчуждение в установленном порядке, о чем делается отметка на всех экземплярах договора.

Если предметом наследственного договора является имущество, право собственности на которое подлежит государственной регистрации, нотариус указывает в тексте договора необходимость регистрации права собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество после смерти отчуждателя.

При удостоверении наследственного договора правила реализации права первоочередной покупки доли в праве общей долевой собственности не применяются.

Договоры пожизненного содержания, наследственные договоры, предметом которых являются земельные участки сельскохозяйственного назначения, находящиеся в частной собственности, удостоверяются только в случае отчуждения таких участков в пользу другого из супругов, родственников (детей, родителей, родных (полнородных и неполнородных) братьев и сестер, двоюродных братьев и сестер, дедушки, бабушки, внуков, правнуков, родных дяди и тети, племянницы и племянника, пасынка, падчерицы, отчима, мачехи). Это требование не распространяется на земельные участки несельскохозяйственного назначения (кроме участков под полевыми дорогами, запроектированными для доступа к земельным участкам), а также земельные участки для садоводства.

В чем существенная разница между этими сделками

Самое главное различие — это момент возникновения у приобретателя права собственности на имущество.

Так, приобретатель по наследственному договору получает право собственности на имущество отчуждателя после его смерти. Тогда как по договору пожизненного содержания (ухода) право собственности у приобретателя возникает с момента нотариального удостоверения договора или с дня государственной регистрации, если передается недвижимое имущество.

По договору пожизненного содержания отчуждатель ежемесячно получает материальное обеспечение от приобретателя. Наследственным договором это не предусмотрено в обязательном порядке.

В случае смерти отчуждателя приобретатель обязан похоронить его, даже если это не было предусмотрено в договоре пожизненного содержания (ухода). По наследственному договору такая обязанность возникает у приобретателя, только если это указано в тексте сделки.

В случае смерти приобретателя наследственный договор прекращает свое действие. По договору пожизненного содержания (ухода) в случае смерти приобретателя его обязанности переходят к тем наследникам, к которым перешло право собственности на имущество, переданное отчуждателем. Если наследник по завещанию отказался от принятия имущества, переданного отчуждателем, право собственности может перейти к наследнику по закону. В случае, если у приобретателя нет наследников или они отказались от имущества, отчуждатель снова приобретает право собственности на это имущество. В таком случае договор пожизненного содержания (ухода) прекращается.

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