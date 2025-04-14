В Житомирской области суд наказал мужчину за уклонение от мобилизации, несмотря на отказ воинских частей принимать на службу

Мужчина настаивал, что ухаживает за отцом, у которого вторая группа инвалидности, и он отказывается от мобилизации.

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В Житомирской области суд наказал мужчину за уклонение от мобилизации. По его словам, в течение 2022–2023 годов воинские части отказывались брать его на службу. Приговор по делу № 292/1315/24 вынес Червоноармейский районный суд Житомирской области.

В материалах дела указано, что военнообязанный был признан годным к мобилизации. В сентябре 2024 года он получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина признал свою вину. Он заявил, что «в сентябре 2024 года получил от сотрудника ТЦК повестку о вызове в ТЦК, однако по данному вызову не явился, потому что до этого в 2022–2023 годах неоднократно вызывался сотрудниками ТЦК и доставлялся в воинские части, но его отказывались брать». Мужчина настаивал, что ухаживает за отцом, у которого вторая группа инвалидности, и он отказывается от мобилизации.

Сотрудник ТЦК подтвердил, что ранее мужчина действительно приходил в ТЦК и даже ездил в воинскую часть, однако его отказались принимать на службу.

Родители мужчины утверждали, что он ухаживает за больным отцом, поскольку другие его дети находятся за границей.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

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