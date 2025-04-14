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На Житомирщині суд покарав чоловіка за ухилення від мобілізації, попри відмову військових частин приймати на службу

12:37, 14 квітня 2025
Чоловік наполягав, що доглядає за батьком, у якого 2 група інвалідності, та він відмовляється від мобілізації.
На Житомирщині суд покарав чоловіка за ухилення від мобілізації, попри відмову військових частин приймати на службу
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На Житомирщині суд покарав чоловіка за ухилення від мобілізації. За його словами, протягом 2022-2023 років військові частини відмовлялись брати його на службу. Вирок у справі № 292/1315/24 виніс Червоноармійський районний суд Житомирської області.

У матеріалах справи вказується, що військовозобов’язаного визнали придатним до мобілізації. У вересні 2024 року він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав. Він заявив, що «у вересні 2024 року отримав від працівника ТЦК повістку про виклик до ТЦК, однак на даний виклик не з’явився, тому що перед цим в 2022-2023 роках неодноразово працівниками ТЦК викликався та доправлявся до військових частин, але його відмовлялися брати». Чоловік наполягав, що доглядає за батьком, у якого 2 група інвалідності, та він відмовляється від мобілізації.

Працівник ТЦК підтвердив, що раніше чоловік приходив до ТЦК та навіть їздив до військової частини, проте його відмовились брати на службу.

Батьки чоловіка стверджували, що він доглядає за хворим батьком, бо його інші діти перебувають за кордоном.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, і призначив йому покарання за цим Законом у вигляді позбавлення волі строком 3 роки.

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