За час повномасштабної війни РФ вбила до 100 тисяч українських військових та 13 тисяч цивільних — ОНОВЛЕНО

Така цифра втрат України у війні була озвучена у закадровому сюжеті американського телеканалу CBS News.

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Телеканал CBS News в рамках інтерв’ю з Президентом України Володимиром Зеленським повідомив, що за час повномасштабної війни з Росією загинули до 100 тисяч українських військових.

Так, унаслідок щоденних ударів військ РФ по українських містах загинули 13 тисяч цивільних, серед них — понад 600 дітей. Кількість загиблих українських військових може сягати 100 тисяч.

Також повідомляється, що російські війська близько 1700 разів атакували школи та 780 разів — медичні заклади.

«Наші люди платять найвищу можливу ціну», — заявив Володимир Зеленський. «Вищої ціни не існує. Ми віддали всі наші гроші — все, що мали з фінансів. Але найголовніше — ми віддали [життя] наших людей».

ОНОВЛЕНО:

Речник Президента України Сергій Никифоров спростував інформацію про те, що Володимир Зеленський нібито заявив про «100 тисяч загиблих» українських військових.

Така цифра втрат України у війні була озвучена у закадровому сюжеті американського телеканалу CBS News.

Скріншот програми «60 Minutes»

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