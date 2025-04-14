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Netflix допоможе підібрати фільм за настроєм глядача — що відомо про нову функцію на базі ШІ

09:57, 14 квітня 2025
Нова функція спрямована на те, щоб рекомендувати фільми та серіали, враховуючи емоційний стан користувача.
Netflix допоможе підібрати фільм за настроєм глядача — що відомо про нову функцію на базі ШІ
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Стрімінговий гігант Netflix запустив експеримент із новою системою пошуку контенту, яка базується на технологіях штучного інтелекту. Нова функція спрямована на те, щоб рекомендувати фільми та серіали, враховуючи емоційний стан користувача. Про це повідомляє Bloomberg.

Так, Netflix розробив пошуковий механізм на основі технологій OpenAI, який дозволяє знаходити контент за більш гнучкими критеріями, такими як настрій глядача, а не лише за жанрами чи іменами акторів, як це працює нині. Після введення запиту система аналізує каталог платформи та пропонує найбільш відповідні варіанти.

Наразі тестування нової функції розпочалося в Австралії та Новій Зеландії для власників пристроїв на iOS. Найближчим часом компанія планує розширити експеримент на інші регіони, зокрема на США.

На відміну від звичного підходу Netflix, коли нові функції автоматично стають доступними всім користувачам, у цьому випадку підписникам потрібно самостійно активувати участь у тестуванні ШІ-пошуковика.

Netflix уже давно інтегрує штучний інтелект у свою роботу, зокрема в алгоритми рекомендацій, які формують пропозиції на основі переглянутих користувачем матеріалів. Компанія активно досліджує нові можливості використання ШІ не лише для вдосконалення користувацького досвіду, а й для оптимізації внутрішніх процесів та створення власного контенту.

Співкерівник Netflix Тед Сарандос неодноразово зазначав, що штучний інтелект може бути цінним інструментом для підвищення ефективності кінематографічного виробництва, але не здатен замінити творчий внесок сценаристів, акторів чи інших фахівців.

Водночас у компанії визнають, що впровадження ШІ може викликати занепокоєння. У кіноіндустрії, зокрема в Голлівуді, існують побоювання, що стрімінгові платформи, такі як Netflix, можуть використовувати штучний інтелект для скорочення витрат і зменшення кількості робочих місць.

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