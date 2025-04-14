Зеленський запросив Трампа відвідати Україну перед ухваленням мирного плану

Глава держави переконаний, якщо президент США відвідає Україну, то зрозуміє, що зробив Путін.

Фото: Getty images

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Президент Володимир Зеленський запропонував Дональду Трампу приїхати в Україну перед ухваленням будь-яких рішень про завершення війни. Про це Глава держави заявив у інтерв'ю CBS News.

Він наголосив сказав, що буде радий вітати Дональда Трампа в Україні, аби той міг «зрозуміти, що тут відбувається».

«Ми поважаємо вашу позицію, але, будь ласка, перед будь-якими рішеннями, будь-якими планами щодо переговорів, приїжджайте і подивіться на людей, цивільних, воїнів, лікарні, церкви, які були зруйновані, загиблих дітей», – наголосив Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив: якщо президент США відвідає Україну, він зрозуміє, що зробив Путін.

«Приїдьте, подивіться, і тоді будемо рухатися з планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким ви маєте справу. Ви зрозумієте, що зробив Путін», – додав президент України.

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