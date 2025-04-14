Зеленский пригласил Трампа посетить Украину перед принятием мирного плана

Президент Владимир Зеленский предложил Дональду Трампу приехать в Украину перед принятием каких-либо решений о завершении войны. Об этом Глава государства заявил в интервью CBS News.
Он подчеркнул, что будет рад приветствовать Дональда Трампа в Украине, чтобы тот мог «понять, что здесь происходит».
«Мы уважаем вашу позицию, но, пожалуйста, перед любыми решениями, любыми планами по переговорам — приезжайте и посмотрите на людей, мирных жителей, воинов, больницы, церкви, которые были разрушены, погибших детей», – подчеркнул Владимир Зеленский.
Зеленский отметил: если президент США посетит Украину, он поймет, что сделал Путин.
«Приезжайте, посмотрите — и тогда будем двигаться с планом, как закончить войну. Вы поймете, с кем имеете дело. Вы поймете, что сделал Путин», – добавил президент Украины.
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