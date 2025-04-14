Netflix поможет подобрать фильм по настроению зрителя — что известно о новой функции на базе ИИ

Новая функция направлена на то, чтобы рекомендовать фильмы и сериалы с учётом эмоционального состояния пользователя.

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Стриминговый гигант Netflix запустил эксперимент с новой системой поиска контента, основанной на технологиях искусственного интеллекта. Новая функция направлена на то, чтобы рекомендовать фильмы и сериалы с учётом эмоционального состояния пользователя. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, Netflix разработал поисковой механизм на базе технологий OpenAI, который позволяет находить контент по более гибким критериям — таким как настроение зрителя, а не только по жанрам или именам актёров, как это работает сейчас. После ввода запроса система анализирует каталог платформы и предлагает наиболее подходящие варианты.

На данный момент тестирование новой функции началось в Австралии и Новой Зеландии для владельцев устройств на iOS. В ближайшее время компания планирует расширить эксперимент на другие регионы, включая США.

В отличие от привычного подхода Netflix, когда новые функции автоматически становятся доступными всем пользователям, в этом случае подписчикам нужно самостоятельно активировать участие в тестировании ИИ-поисковика.

Netflix уже давно интегрирует искусственный интеллект в свою работу, в частности в алгоритмы рекомендаций, которые формируют предложения на основе просмотренного пользователем контента. Компания активно исследует новые возможности использования ИИ не только для улучшения пользовательского опыта, но и для оптимизации внутренних процессов и создания собственного контента.

Сопредседатель Netflix Тед Сарандос неоднократно подчёркивал, что искусственный интеллект может быть ценным инструментом для повышения эффективности кинопроизводства, но не способен заменить творческий вклад сценаристов, актёров или других специалистов.

В то же время в компании признают, что внедрение ИИ может вызвать обеспокоенность. В киноиндустрии, особенно в Голливуде, существуют опасения, что стриминговые платформы, такие как Netflix, могут использовать искусственный интеллект для сокращения затрат и уменьшения числа рабочих мест.

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