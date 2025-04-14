За время полномасштабной войны РФ убила до 100 тысяч украинских военных и 13 тысяч гражданских — ОБНОВЛЕНО

Такая цифра потерь Украины в войне была озвучена в закадровом сюжете американского телеканала CBS News.

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Телеканал CBS News в рамках интервью с Президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что за время полномасштабной войны с Россией погибли до 100 тысяч украинских военных.

Так, в результате ежедневных ударов войск РФ по украинским городам погибли 13 тысяч гражданских, среди них более 600 детей. Число погибших украинских военных может достигать 100 тысяч.

Также сообщается, что российские войска около 1700 раз атаковали школы и 780 раз – медицинские учреждения.

«Наши люди платят самую высокую возможную цену», — заявил Владимир Зеленский. «Выше этой цены не существует. Мы отдали все наши деньги — всё, что имели в финансовом плане. Но самое главное — мы отдали [жизни] наших людей».

ОБНОВЛЕНО:

Позже пресс-сектретарь Президента Украины Сергей Никифоров опроверг информацию о том, что Владимир Зеленский якобы заявил о «100 тысячах погибших» украинских военных.

Такая цифра потерь Украины в войне была озвучена в закадровом сюжете американского телеканала CBS News.

Скриншот программы «60 Minutes»

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