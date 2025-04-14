У Києві шахрайка обміняла 450 тисяч гривень пенсіонерки на сувенірні купюри

Жінка запевняла 88-річну пенсіонерку, що усі гроші старого зразка невдовзі втратять чинність, тому їх необхідно терміново обміняти на нові.

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У Києві судитимуть за шахрайство «довірену особу депутата», яка обміняла 450 тисяч гривень пенсіонерки на сувенірні купюри. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що обвинувачена підійшла до 88-річної жінки біля її будинку та повідомила про нібито заплановану в Україні грошову реформу. Вона запевняла, що усі гроші старого зразка невдовзі втратять чинність, тому їх необхідно терміново обміняти на нові.

«Для того, щоб виглядати переконливішою, жінка представилася довіреною особою народного депутата та запевнила, що збирає гроші на обмін особисто за його дорученням», — розповіли у прокуратурі.

Так, пенсіонерка запросила незнайомку до своєї квартири та передала їй усі свої заощадження — 450 тисяч гривень.

Отримавши гроші «довірена особа депутата» поміняла справжні гроші на сувенірні купюри, після чого зникла. У ході досудового розслідування завдяки вжитим заходам гроші пенсіонерці були повернуті у повному обсязі.

Обвинувальний акт скеровано до Дарницького районного суду міста Києва для розгляду по суті.

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