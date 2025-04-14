В Киеве задержали подростков, которые слушали российскую музыку после обстрела Сум

Родители нарушителей привлечены к ответственности.

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В Киеве во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили видео, где группа подростков на Подоле громко слушала российскую музыку на фоне обстрела Сум, где погибли 34 человека.

Несмотря на замечания прохожих и напоминание о трагедии, молодые люди не выключили российский трек, а сделали музыку громче и начали глумиться над гражданами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Молодых людей задержали, сейчас с ними работает СБУ. Ребята привлечены к административной ответственности.

Следовательно, правоохранители установили личности всех нарушителей – это двое 17-летних местных жителей, а также 20-летний житель Киевщины. Свои действия они объясняют тем, что были в состоянии опьянения, ведь накануне употребляли алкогольные напитки.

На юношей были составлены административные материалы по статьям 173 (Мелкое хулиганство) и 178 (Распитие спиртных напитков в общественных местах и ​​появление в общественных местах в состоянии опьянения) КУоАП.

В то же время родители нарушители также привлечены к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

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