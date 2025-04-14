Перетворилися на кам’яні стовпи — ЦРУ розсекретило звіт про напад інопланетян на радянських військових

Атака прибульців перетворила радянських солдат на камінь.

Фото: Getty Images

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Центральне розвідувальне управління США розсекретило документ у якому сказано про атаку НЛО на радянські війська після того, як вони збили інопланетний корабель над військовою базою, пише Fox News.

У звіті сказано, що інцидент стався між 1989 і 1990 роками. Тоді радянські солдати, які брали участь у навчаннях, збили космічний корабель, що летів над військовою базою.

У документі сказано, що з уламків корабля вийшли п'ятеро гуманоїдів, які злилися в один об'єкт, що спалахнув яскравим світлом. В результаті цього світла 23 солдати перетворилися на кам'яні стовпи, а двоє з них вижили, оскільки стояли в тіні.

В ЦРУ заявили, що цей інцидент викликає серйозні побоювання, оскільки інопланетяни, ймовірно, володіють технологіями, що значно перевищують людські можливості.

У Fox News додають, що офіційні коментарі з боку ЦРУ щодо цього інциденту поки що не надано.

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