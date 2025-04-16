Парламент ухвалив зміни щодо виплати одноразової грошової допомоги членам родин загиблих Захисників і Захисниць, які можуть викликати плутанину на практиці

Законодавчі зміни щодо призначення одноразової грошової допомоги містять невизначеність щодо того, хто з членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України має право на виплати.

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Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 12234 про внесення змін до Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо призначення одноразової грошової допомоги. Вносив цей законопроект Кабмін, а доопрацьовував «соціальний» комітет, який очолює нардеп Галина Третьякова.

Ці зміни можуть викликати плутанину при застосуванні закону. На цьому наголосило Головне юридичне управління парламенту.

Кого віднесли до сімей і хто має право на виплати

Отже, у статті 10-1, яка регулює, хто належить до сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць змінено пункт 6 ч. 1.

Наразі, до змін він передбачає, що до таких родин належать сім’ї осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок травми (поранення, контузії, каліцтва) або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

Після змін він буде передбачати, що до таких родин належать сім’ї осіб, які загинули, померли внаслідок травми (поранення, контузії, каліцтва) або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у бойових діях при проведенні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

Тобто, прибирається норма про родини зниклих безвісти. Слід зауважити, що при прийнятті законопроекту в першому читанні норма про зниклих безвісти була. Прибрали їх поправкою №6, яку запропонували нардепи.

Крім того, зміни уточнюють, що особа повинна була брати участь безпосередньо у бойових діях.

При цьому підставою для надання членам сімей осіб, зазначених у пункті 6 ч. 1 ст. 10-1, статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника і Захисниці України буде довідка про безпосередню участь такої особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, видана командиром (начальником) військової частини (органу, підрозділу) ЗСУ, Національної поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України та інших утворених відповідно до закону військових формувань чи правоохоронних органів, у взаємодії з якими така особа брала безпосередню участь у здійсненні зазначених заходів.

Статтю 15 після частини 9 доповнено новою частиною такого змісту.

Членам сімей осіб, зазначених у пункті 6 ч. 1 статті 10-1 цього Закону, за рахунок коштів державного бюджету призначається і виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 15 мільйонів грн у зв’язку із загибеллю (смертю) члена сім’ї в період з 24 лютого 2022 року по 25 березня 2022 року або у зв’язку із загибеллю (смертю) члена сім’ї в період з 26 березня 2022 року до дня припинення або скасування воєнного стану під час безпосередньої участі у бойових діях на територіях, на яких велися такі бойові дії, згідно з переліком, визначеним Головнокомандувачем ЗСУ.

Якщо члени сімей осіб, зазначених у пункті 6 ч. 1 статті 10-1 цього Закону, одночасно мають право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цією частиною, одноразової грошової допомоги, передбаченої частиною сьомою цієї статті, або одноразової грошової допомоги відповідно до інших законів України, виплата грошових сум здійснюється за однією з підстав за їх вибором. Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги, передбаченої цією частиною, визначається Кабміном.

Встановлено, що члени сімей осіб, зазначених у пункті 6 ч. 1 статті 10-1 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», яким до набрання чинності цим Законом було призначено та виплачено одноразову грошову допомогу, передбачену ч. 7 статті 15 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», мають право на призначення одноразової грошової допомоги, передбаченої ч. 10 статті 15 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з урахуванням раніше виплаченої суми.

Яку плутанину може спричинити цей закон

Головне юридичне управління парламенту висловило низку зауважень, які свідчать, що виконання закону на практиці може призвести до плутанини у питанні виплат.

Зокрема це стосується використання законодавцем термінів «участь у заходах» і «участь у бойових діях при проведенні заходів».

Як було зазначено вище, у пункті 6 буде передбачено, що до сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України належать сім’ї осіб, які «загинули, померли внаслідок травми (поранення, контузії, каліцтва) або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у бойових діях при проведені заходів, необхідних для забезпечення…».

При цьому у законах «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено відповідні соціальні гарантії для осіб, які стали на захист Батьківщини після 24 лютого 2022 року із застосуванням юридичного терміну «участь у заходах, необхідних для забезпечення…».

Підтвердженням участі особи у заходах є зокрема, бойові донесення, журнали бойових дій (порядок, затверджений постановою КМУ від 20 серпня 2014 р. №413).

«Натомість законом буде застосовано інший юридичний термін «участь у бойових діях при проведені заходів, необхідних…», що не виключає необмеженості його трактування в правозастосовній практиці», зауважило ГЮУ.

Крім того, передбачено визначити перелік документів, що є підставою для надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника і Захисниці членам сімей осіб, зазначеним у пункті 6. Таким документом має бути довідка про безпосередню участь загиблої (померлої) особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, видана командиром (начальником) військової частини (органу, підрозділу)…, у взаємодії з якими така особа брала безпосередню участь у здійсненні зазначених заходів.

Проте така законодавча пропозиція не узгоджується з вищезгаданим пунктом 6, де йдеться про безпосередню участь у бойових діях при проведенні заходів.

Крім того, передбачено статтю 15 Закону про статус ветеранів війни доповнити новою частиною 10 та виокремити з пункту 6 ч. 1 статті 10-1 цього закону окремі категорії осіб, яким надається право на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 15 мільйонів гривень, а саме:

а) членам сімей осіб, які загинули (померли) у період з 24 лютого 2022 року по 25 березня 2022 року;

б) членам сімей осіб, які загинули (померли) у період з 26 березня 2022 року до дня припинення або скасування воєнного стану під час безпосередньої участі у бойових діях на територіях, на яких велися такі бойові дії.

«Проте із положень зазначеної частини чітко не вбачається, за яких умов надається право на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 15 мільйонів гривень членам сімей осіб, які загинули (померли) у період з 24 лютого 2022 року по 25 березня 2022 року.

Зокрема, чи поширюється вимога пункту 6 ч. 1 статті 10-1 щодо їх загибелі (смерті) внаслідок травми (поранення, контузії, каліцтва) або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у бойових діях при проведенні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

Відтак:

якщо така вимога не поширюється, то це не узгоджується з юридичною конструкцією цієї частини «Членам сімей осіб, зазначених у пункті 6 частини першої статті 10-1 цього Закону»;

якщо така вимога поширюється, то необґрунтованим є виокремлення періодів «з 24 лютого 2022 року по 25 березня 2022 року» та «з 26 березня 2022 року до дня припинення або скасування воєнного стану», зазначили у ГЮУ.

Як Головне юридичне управління, так і Мінфін звернули увагу, що до законопроекту не подано пропозиції щодо скорочення витрат бюджету чи джерел додаткових надходжень бюджету.

«Отже, здійснення такої виплати після прийняття Закону та набрання ним чинності з дня, наступного за днем опублікування, може бути фінансово не забезпеченим. З метою забезпечення виплати одноразової грошової допомоги новому контингенту отримувачів слід здійснити аналіз чисельності отримувачів такої виплати, провести детальні розрахунки щодо потреби з визначенням джерел покриття відповідних витрат та можливим терміном введення в дію запропонованих змін, як це передбачено статтею 27 Бюджетного кодексу», зазначили у Мінфіні.

Також цим законом внесені зміни стосовно забезпечення харчування військових на лікуванні.

А саме, у пункті 1 статті 11 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» виключено норму про те, що військовослужбовці під час лікування у закладах охорони здоров’я всіх форм власності та підпорядкування забезпечуються покращеним харчуванням відповідно до норм, які застосовуються у військово-медичних закладах, у порядку, визначеному Кабміном.

Натомість встановлено, що військовослужбовці під час лікування та реабілітації у закладах охорони здоров’я всіх форм власності та підпорядкування забезпечуються за рахунок державного бюджету покращеним харчуванням. Оплата витрат на покращене харчування військовослужбовців здійснюється Міноборони за фактом надання послуги на підставі щомісячного звіту закладу охорони здоров'я, в якому військовослужбовці проходять лікування та реабілітацію.

Наразі, до змін, визначено, що військовослужбовці під час лікування та реабілітації у закладах охорони здоров’я всіх форм власності та підпорядкування забезпечуються за рахунок державного бюджету щоденним харчуванням за нормою № 5, яка застосовується у військово-медичних закладах. Оплата здійснюється Міністерством оборони по факту надання послуги на основі щомісячного звіту медичного закладу.

«Словосполучення «покращеним харчуванням» не надає необхідної правової визначеності і допускає довільне тлумачення зазначеного положення. Тому, на думку Головного юридичного управління, доцільно будо б принаймні надати повноваження Кабінету Міністрів визначити відповідний порядок забезпечення покращеного харчування військовослужбовців, зокрема під час лікування та реабілітації», зазначили у ГЮУ.

Автор: Наталя Мамченко

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