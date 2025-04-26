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Прощання з Папою Римським Франциском — на площі Святого Петра завершилася похоронна меса, відео

14:11, 26 квітня 2025
Труну Папи Франциска везуть вулицями Ватикану і Рима до базиліки Санта-Марія-Маджоре, де відбудеться його поховання.
Прощання з Папою Римським Франциском — на площі Святого Петра завершилася похоронна меса, відео
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У суботу, 26 квітня, у Ватикані прощаються з Папою Римським Франциском.

Похоронна літургія на площі Святого Петра у Ватикані завершилася. Після того, як домовину з Папою занесли до базиліки, ударили у похоронний дзвін.

Труну Папи Франциска везуть вулицями Ватикану і Рима до базиліки Санта-Марія-Маджоре, де відбудеться його поховання.

Саме поховання буде приватним, однак потім гробниця Папи Франциска буде відкритою для відвідувачів.

Натовп людей на вулицях Риму проводжають Папу його останнім маршрутом до базиліки Санта Марія Маджоре. Франциск заповів, щоб його поховали саме там — він молився у базиліці щоразу перед та після того, як їхав у свої апостольські подорожі.

Тисячі людей вишикувались вулицями Риму, щоб проводити Папу Римського в останній путь.

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Ватикан

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