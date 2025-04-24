У Верховній Раді обговорюють заборону російської музики на стримінгових платформах та посилення санкцій для громадян і бізнесу за її відтворення

Народні депутати разом з громадськими діячами обговорили шляхи для ускладнення можливостей прослуховування пісень російською мовою і введення санкцій за публічне відтворення російської музики, які мають стати відчутними для фізичних і юридичних осіб.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики шукають рішення щодо регулювання заборони музики російською мовою на стримінгових платформах. Також обговорюється підготовка законодавчих ініціатив для посилення санкцій за публічне відтворення і популяризацію російської музики, які мають стати відчутними як для фізичних, так і для юридичних осіб.

Так, відбулось засідання підкомітету з питань музичних індустрій на чолі з головою підкомітету Олександром Санченком. До обговорення долучились представники міністерств, Нацполіції, Нацради, Уповноважений із захисту державної мови, музичні діячі, медіа.

Учасник Всеукраїнської асоціації музичних подій Тарас Тополя вказав, що потрібно «знайти технічне рішення, щоб на території України пісня, створена російською мовою, не була доступною для прослуховування або швидкість і можливість її прослухати була значно ускладнена». Як цитує його пресслужба Комітету, Тополя вказав, що «особливо добре росіяни працюють зі спеціальними алгоритмами, які сприяють тому, щоб пісні, як-от «Сігма бой», завірусились в мережі».

Олександр Санченко попросив більш детально розповісти, що вже зроблено, щоб зменшити кількість російськомовного контенту на стримінгах та натомість популяризувати українськомовний контент.

«Досвід спілкування з великими платформами у нас негативний. Хоч якусь відповідь ми мали від компаній META і Google.

І все, що ми від них отримали на наші прохання підписати меморандуми і почати займатися ефективним вичищенням інформаційного простору – що жодна велика платформа не готова створювати під Україну якісь окремі правила, які б виходили за межі їхніх світових правил», - зазначив перший заступник голови Національної ради Валентин Коваль.

Водночас музичні платформи, як Spotify‎, Apple Music, YouTube Music, є меншими платформами, у ЄС вони контролюються на національних рівнях координаторами цифрових послуг.

На думку Коваля, Україна може рухатись шляхом вдосконалення свого національного санкційного законодавства, і потім ці санкційні списки передавати в Європу та США.

За словами представниці Мінцифри Валерії Куракіної, для того, щоб звернутись до стримінгових платформ, потрібне відповідне національне законодавство або санкції як підстава для світових компаній обмежити контент на території України.

Другим питанням обговорили відсутність чітко визначених санкцій за публічне відтворення чи виконання музики російською мовою.

Зараз в Україні заборонене публічне виконання російської музики, однак конкретні механізми відповідальності за недотримання закону потребують вдосконалення.

«Із нещодавнього – були публічні кейси, які схвилювали громадськість, як-от в столичному нічному клубі було виконання треків російських виконавців, в день трагедії в Сумах в Києві на Подолі лунала російська музика, виникають бійки через російську музику тощо», - поінформував голова підкомітету.

Представник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Сергій Гавловський розповів, що законодавством не передбачено окремої норми, яка б встановлювала відповідальність за порушення у сфері розповсюдження і популяризації творів мистецтва, тому такі дії сьогодні поліція може кваліфікувати за статтею 155 КУпАП (порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг) та статтею 173 (дрібне хуліганство).

«Пропонуємо доповнити кодекс новою статтею, яка б запроваджувала відповідальність за порушення вимог щодо розповсюдження і популяризації творів мистецтва», - сказав посадовець.

Народний депутат Андрій Боблях звернув увагу на караоке-клуби, зокрема ті, що розташовані в готелях, де можуть виконувати чи відтворювати російську музику.

Також обговорювалося питання підвищення покарання для фізичних і юридичних осіб, бо, наприклад, для нічного клубу штраф 8,5 чи 17 тисяч гривень не буде ефективним запобіжником не відтворювати російський контент, адже дохід такого клубу може становити мільйони гривень на місяць.

Голова підкомітету Олександр Санченко підсумував, що опрацювання питань порядку денного продовжиться у форматі великої робочої групи за трьома напрямами:

щодо блокування та обмеження контенту російською мовою;

шляхи посилення українськомовного контенту, особливо на стримінгах;

удосконалення санкцій за порушення, які мають стати відчутними як для фізичних, так і для юридичних осіб.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.