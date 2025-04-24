В Верховной Раде обсуждают запрет российской музыки на стриминговых платформах и усиление санкций для граждан и бизнеса за ее воспроизведение

Народные депутаты вместе с общественными деятелями обсудили пути усложнения возможностей прослушивания песен на русском языке и введения санкций за публичное воспроизведение российской музыки, которые должны стать ощутимыми для физических и юридических лиц.

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В Комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики ищут решения по регулированию запрета музыки на русском языке на стриминговых платформах. Также обсуждается подготовка законодательных инициатив для усиления санкций за публичное воспроизведение и популяризацию российской музыки, которые должны стать ощутимыми как для физических, так и для юридических лиц.

Так, состоялось заседание подкомитета по вопросам музыкальных индустрий под руководством главы подкомитета Александра Санченко. К обсуждению присоединились представители министерств, Нацполиции, Нацсовета, Уполномоченного по защите государственного языка, музыкальные деятели и СМИ.

Участник Всеукраинской ассоциации музыкальных событий Тарас Тополя отметил, что нужно «найти техническое решение, чтобы на территории Украины песня, созданная на русском языке, не была доступной для прослушивания или чтобы ее прослушивание было значительно затруднено». Как цитирует его пресс-служба Комитета, Тополя указал, что «россияне особенно хорошо работают со специальными алгоритмами, которые способствуют тому, чтобы песни, такие как «Сигма бой», становились вирусными в сети».

Александр Санченко попросил более подробно рассказать, что уже сделано для сокращения количества русскоязычного контента на стриминговых платформах и, наоборот, для популяризации украиноязычного контента.

«Опыт общения с крупными платформами у нас негативный. Какую-то реакцию мы получили только от компаний META и Google. И все, что мы получили на наши просьбы подписать меморандумы и начать эффективно очищать информационное пространство, – это то, что ни одна крупная платформа не готова создавать для Украины отдельные правила, которые бы выходили за рамки их глобальных правил», – отметил первый заместитель председателя Национального совета Валентин Коваль.

В то же время музыкальные платформы, такие как Spotify, Apple Music, YouTube Music, являются меньшими платформами, и в ЕС они контролируются на национальном уровне координаторами цифровых услуг.

По мнению Коваля, Украина может двигаться путем совершенствования своего национального санкционного законодательства, а затем передавать эти санкционные списки в Европу и США.

По словам представительницы Минцифры Валерии Куракиной, чтобы обратиться к стриминговым платформам, необходимо соответствующее национальное законодательство или санкции как основание для мировых компаний ограничить контент на территории Украины.

Вторым вопросом обсудили отсутствие четко определенных санкций за публичное воспроизведение или исполнение музыки на русском языке. В настоящее время в Украине запрещено публичное исполнение российской музыки, однако конкретные механизмы ответственности за несоблюдение закона требуют доработки.

«Недавно были публичные случаи, которые взволновали общественность: например, в столичном ночном клубе исполнялись треки российских исполнителей, в день трагедии в Сумах в Киеве на Подоле звучала российская музыка, возникают драки из-за российской музыки и прочее», – сообщил глава подкомитета.

Представитель Департамента превентивной деятельности Нацполиции Сергей Гавловский рассказал, что законодательством не предусмотрена отдельная норма, устанавливающая ответственность за нарушения в сфере распространения и популяризации произведений искусства, поэтому такие действия полиция сегодня может квалифицировать по статье 155 КУоАП (нарушение правил торговли и предоставления услуг работниками торговли, общественного питания и сферы услуг) и статье 173 (мелкое хулиганство).

«Предлагаем дополнить кодекс новой статьей, которая бы устанавливала ответственность за нарушение требований по распространению и популяризации произведений искусства», – сказал чиновник.

Народный депутат Андрей Боблях обратил внимание на караоке-клубы, в частности те, что расположены в отелях, где могут исполнять или воспроизводить российскую музыку.

Также обсуждался вопрос повышения наказания для физических и юридических лиц, поскольку, например, для ночного клуба штраф в 8,5 или 17 тысяч гривен не будет эффективным сдерживающим фактором для воспроизведения российского контента, ведь доход такого клуба может составлять миллионы гривен в месяц.

Глава подкомитета Александр Санченко подвел итоги, отметив, что проработка вопросов повестки дня продолжится в формате большой рабочей группы по трем направлениям:

блокировка и ограничение контента на русском языке;

пути усиления украиноязычного контента, особенно на стриминговых платформах;

совершенствование санкций за нарушения, которые должны стать ощутимыми как для физических, так и для юридических лиц.

Автор: Наталя Мамченко

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