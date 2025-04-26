Японські вчені виростили 11-грамовий шматок курки у лабораторних умовах, фото

Вчені запевняють, що він має ту саму текстуру, що й справжнє м'ясо.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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Вчені Токійського університету в Японії виростили у лабораторних умовах 11-грамовий шматок курки. Про це йдеться у статті, опублікованій у журналі Trends in Biotechnology, передає Cosmos.

У цьому їм допоміг пристрій «біореактор на основі порожнистих волокон», який дозволяє вирощувати понад 10 грамів м'язової тканини курки цілісного шматка.

М'язові клітини курки розміщувалися в гелевому розчині, кисень та поживні речовини до них доставлялися за допомогою порожнистих волокон.

У довжину вирощений шматок м'яса досягає 2 см, завширшки — 1 см. Вчені запевняють, що він має ту саму текстуру, що й справжнє м'ясо.

На думку дослідників, нова технологія прокладає шлях для вирощування в лабораторних умовах цілих шматків курки, яловичини, свинини та риби.

«Ми використовуємо напівпроникні порожнисті волокна, які імітують кровоносні судини й доставляють поживні речовини до тканин», — пояснює професор Сьодзі Такеучі, старший автор роботи. «Такі волокна давно застосовуються у побутових фільтрах для води та апаратах для діалізу при хворобах нирок. Вражає, що ці крихітні структури можуть ефективно допомагати створювати штучні тканини, а можливо, у майбутньому — навіть цілі органи».

У біореакторі понад 1000 порожнистих волокон діаметром близько 0,3 мм рівномірно розміщені у сітчастій структурі. Через волокна пропускають живильне середовище, що сприяє формуванню щільної та правильно орієнтованої м’язової тканини.

Однак викликів ще багато: потрібно покращити постачання кисню до великих тканин, автоматизувати видалення волокон та перейти на матеріали, безпечні для харчових продуктів.

Можливі рішення включають використання штучних переносників кисню, механізми масового видалення волокон або застосування їстівних чи перероблюваних волокон.

Крім харчової галузі, ця технологія потенційно може вплинути й на регенеративну медицину та м’яку робототехніку.

Хоча до появи курятини з біореактора на полицях магазинів ще далеко, перші приклади культивованої їжі можуть невдовзі з’явитися в ресторанах Австралії та Нової Зеландії.

Австралійська компанія Vow Group у січні 2023 року подала заявку на реєстрацію культивованого м’яса перепілки як нового виду їжі. Минулого тижня Рада з харчових стандартів Австралії та Нової Зеландії (FSANZ) схвалила цей продукт.

Це також відкриває шлях для внесення змін до Харчового кодексу й створення чіткої нормативної бази для подальшого розвитку культивованої їжі.

Лабораторно вирощене м’ясо вважають одним із найперспективніших замінників традиційної продукції тваринництва ще з 2013 року, коли вперше створили штучну котлету.

Хоча окремі країни дозволили комерційний продаж такого м’яса ще у 2020 році, ці продукти залишаються дорогими і поки є радше екзотикою через низку технічних труднощів.

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