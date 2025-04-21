Кабмін висунув нові вимоги для отримання відстрочки студентами вишів

Здобувачі вищої освіти матимуть право на відстрочку в межах розрахункового строку виконання освітньої програми, та лише, якщо вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше у послідовності, визначеній статтею 10 Закону «Про освіту».

Фото: ДБР

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Як відомо, наразі призову на військову службу під час мобілізації не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній ч. 2 статті 10 Закону «Про освіту», а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Кабмін пропонує значно змінити цю норму для запобігання уникненню мобілізації. Відповідний законопроект 13193 про внесення змін до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» уряд зареєстрував у парламенті.

Відповідно до нього, призову не будуть підлягати:

учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше 25 років, та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти,

здобувачі вищої освіти в межах розрахункового строку виконання освітньої програми , та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти,

, та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, докторанти та лікарі (фармацевти) – інтерни, лікарі – резиденти.

При цьому вводиться норма, що право на відстрочку поширюється лише на здобувачів освіти в закладах освіти (наукових установах), які вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше у послідовності, визначеній статтею 10 Закону «Про освіту».

Таким чином, здобувачі вищої освіти матимуть право на відстрочку в межах розрахункового строку виконання освітньої програми, та лише, якщо вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше у послідовності, визначеній статтею 10 Закону «Про освіту».

Кабмін вказує, що Уряд вказує, що нинішня норма використана як «опосередковане уникнення призову» особами призовного віку, які вже здобули певний рівень освіти, і вступили у 2022 – 2024 роках до закладів освіти для здобуття рівня освіти, який є рівним, а в деяких випадках є навіть нижчим за раніше отриманий освітній рівень.

Крім того, за останнє півріччя суттєво зросла чисельність здобувачів професійної (професійно-технічної) (до 17 338) і здобувачів фахової передвищої освіти (до 75 618) з числа військовозобов’язаних чоловіків старше 25 років, які здобувають освіту в послідовному порядку на основі базової або повної загальної середньої освіти та мають відстрочку.

Отже, потрібно визначити вік здобувачів професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти, який надаватиме право на відстрочку.

«Разом з тим, здобувачі освіти, які здобувають освіту у непослідовному порядку, та особи, які почали здобувати освіту за кордоном після 24 лютого 2022 року, не полишають спроби в судовому порядку оскаржити законодавчу вимогу щодо відстрочки для здобувачів освіти, яка не поширюється на здобувачів освіти, що здобувають освіту в непослідовному порядку і на осіб, які навчаються в іноземних закладах освіти.

Наразі вже є рішення судів першої інстанції, згідно з якими суди критично ставляться до позиції МОН щодо визначення послідовності здобуття освіти як однієї з умов для надання відстрочки здобувачам, які вдруге здобувають один і той же рівень освіти, та зобов’язують МОН та технічного адміністратора ЄДЕБО – Державне підприємство «Інфоресурс» внести зміни до даних, що містяться в ЄДЕБО.

Підвищення активності діяльності адвокатської спільноти з цього питання, зростання кількості судових позовів здобувачів освіти у непослідовному порядку також вимагає опрацювання зміни до законодавства, яка знівелює підставу для оскарження існуючих правових норм у сфері виконання військового обов’язку і мобілізації» – підкреслив уряд.

Автор: Наталя Мамченко

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