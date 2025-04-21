Кабмин выдвинул новые требования для получения отсрочки студентами вузов

Получатели высшего образования будут иметь право на отсрочку в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы, но только если они впервые получают образование на уровне, который выше ранее полученного уровня в последовательности, определенной статьей 10 Закона «Об образовании».

Фото: ГБР

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Как известно, в настоящее время призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат студенты профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, обучающиеся по очной или дуальной форме и получающие уровень образования, который выше ранее полученного уровня в последовательности, определенной частью 2 статьи 10 Закона «Об образовании», а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Кабмин предлагает значительно изменить эту норму для предотвращения уклонения от мобилизации. Соответствующий законопроект 13193 о внесении изменений в статью 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» правительство зарегистрировало в парламенте.

Согласно законопроекту, призыву не будут подлежать:

учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и студенты профессионального предвысшего образования, начавшие обучение не позднее 25 лет и обучающиеся по очной или дуальной форме;

студенты высшего образования в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы , обучающиеся по очной или дуальной форме;

, обучающиеся по очной или дуальной форме; докторанты, врачи (фармацевты) – интерны, врачи – резиденты.

При этом вводится норма, что право на отсрочку распространяется только на получателей образования в учреждениях образования (научных учреждениях), которые впервые получают образование на уровне, превышающем ранее полученный уровень в последовательности, определенной статьей 10 Закона «Об образовании».

Таким образом, студенты высшего образования будут иметь право на отсрочку в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы, и только если они впервые получают образование на уровне, превышающем ранее полученный уровень в последовательности, определенной статьей 10 Закона «Об образовании».

Кабмин указывает, что действующая норма использовалась как «опосредованное уклонение от призыва» лицами призывного возраста, которые уже получили определенный уровень образования и в 2022–2024 годах поступили в учебные заведения для получения уровня образования, равного или даже ниже ранее полученного.

Кроме того, за последние полгода значительно увеличилось количество студентов профессионального (профессионально-технического) (до 17 338) и профессионального предвысшего образования (до 75 618) среди военнообязанных мужчин старше 25 лет, которые получают образование в последовательном порядке на основе базового или полного общего среднего образования и имеют отсрочку.

Таким образом, необходимо определить возраст студентов профессионального (профессионально-технического) и профессионального предвысшего образования, который предоставляет право на отсрочку.

«При этом студенты, получающие образование в непоследовательном порядке, и лица, начавшие обучение за границей после 24 февраля 2022 года, продолжают пытаться в судебном порядке оспаривать законодательное требование об отсрочке для студентов, которое не распространяется на студентов, получающих образование в непоследовательном порядке, и на лиц, обучающихся в иностранных учебных заведениях.

На данный момент уже есть решения судов первой инстанции, согласно которым суды критически относятся к позиции Минобразования относительно определения последовательности получения образования как одного из условий предоставления отсрочки студентам, которые повторно получают тот же уровень образования, и обязывают Минобразования и технического администратора ЕГЭБО – государственное предприятие «Инфоресурс» – вносить изменения в данные, содержащиеся в ЕГЭБО.

Рост активности адвокатского сообщества по этому вопросу и увеличение количества судебных исков студентов, получающих образование в непоследовательном порядке, также требуют доработки изменений в законодательство, которые устранят основания для оспаривания существующих правовых норм в сфере выполнения воинского долга и мобилизации», – подчеркнуло правительство.

Автор: Наталя Мамченко

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