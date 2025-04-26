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Ватикан порушив протокол, щоб Зеленському дали місце в першому ряду на церемонії прощання з Папою Франциском, — The Telegraph

19:19, 26 квітня 2025
За протоколом, світових лідерів розсаджують в алфавітному порядку відповідно до назви їхньої країни французькою мовою, і за ним Президенту України мали дати місце в третьому ряду або навіть ще далі.
Ватикан порушив протокол, щоб Зеленському дали місце в першому ряду на церемонії прощання з Папою Франциском, — The Telegraph
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На церемонії прощання з Папою Франциском Президенту України Володимиру Зеленському дали місце в першому ряду всупереч ватиканському протоколу. Про це повідомляє The Telegraph.

Зокрема, Ватикан порушив протокол, щоб забезпечити Володимиру Зеленському місце в першому ряду на похороні Папи Римського Франциска разом з Дональдом Трампом та Еммануелем Макроном.

Ватикан не став заперечувати, що протокол було змінено. «Думаю, вони заповнили вільне місце», — прокоментував речник Ватикану Маттео Бруні.

Зазвичай посадовців розсаджували згідно з протоколом — за алфавітом французькою мовою, яка є традиційною для дипломатії. Відповідно до правил, Зеленський мав би сидіти у третьому ряду або навіть далі. Однак Ватикан вирішив зробити виняток і розмістив українського президента в першому ряду — за 11 місць від Трампа праворуч.

Між Зеленським і Трампом також були розміщені президенти Індії, Угорщини, Габону, а також президент Франції Еммануель Макрон із дружиною Бріжит і президент Фінляндії Александр Стубб.

Зліва від Зеленського сидів президент Ірландії Майкл Д. Гіґґінс, що також свідчить про певне відхилення від стандартного протоколу задля надання українському лідеру більш помітного місця.

Водночас в інших частинах церемонії правила дотримувалися суворо. Наприклад, президент Аргентини Хав'єр Мілей опинився на самому краю першого ряду поруч із швейцарською гвардією.

Принц Вельський, який представляв британського монарха, сидів у третьому ряду поруч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер із дружиною також були присутні, як і колишній президент США Джо Байден, який сидів у п’ятому ряду.

Президент Італії Серджо Маттарелла був серед гостей першого ряду, тоді як прем’єр-міністр Джорджія Мелоні — далі, відповідно до правил, що відрізняють статус глав держав і глав урядів.

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президент Володимир Зеленський Ватикан

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