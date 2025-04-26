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Ватикан нарушил протокол, чтобы Зеленскому дали место в первом ряду на церемонии прощания с Папой Франциском, — The Telegraph

19:19, 26 апреля 2025
По протоколу мировых лидеров рассаживают в алфавитном порядке в соответствии с названием их страны на французском языке, и по нему Президенту Украины должны были дать место в третьем ряду или даже еще дальше.
Ватикан нарушил протокол, чтобы Зеленскому дали место в первом ряду на церемонии прощания с Папой Франциском, — The Telegraph
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На церемонии прощания с Папой Франциском Президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставили место в первом ряду вопреки ватиканскому протоколу. Об этом сообщает The Telegraph.

В частности, Ватикан нарушил протокол, чтобы обеспечить Владимиру Зеленскому место в первом ряду на похоронах Папы Римского Франциска вместе с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном.

Ватикан не стал отрицать, что протокол был изменён. «Думаю, они заполнили свободное место», — прокомментировал пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни.

Обычно официальных лиц рассаживали согласно протоколу — в алфавитном порядке на французском языке, который традиционно используется в дипломатии. Согласно правилам, Зеленский должен был сидеть в третьем ряду или даже дальше. Однако Ватикан решил сделать исключение и разместил украинского президента в первом ряду — через 11 мест справа от Трампа.

Между Зеленским и Трампом также сидели президенты Индии, Венгрии, Габона, а также президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит и президент Финляндии Александр Стубб.

Слева от Зеленского находился президент Ирландии Майкл Д. Хиггинс, что также свидетельствует о некоторых отклонениях от стандартного протокола в пользу более заметного расположения украинского лидера.

В то же время в других частях церемонии правила строго соблюдались. Например, президент Аргентины Хавьер Милей оказался на самом краю первого ряда рядом с швейцарским гвардейцем.

Принц Уэльский, представлявший британского монарха, сидел в третьем ряду рядом с канцлером Германии Олафом Шольцем. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер с супругой также присутствовали на церемонии, как и бывший президент США Джо Байден, который был размещён в пятом ряду.

Президент Италии Серджо Маттарелла сидел в первом ряду, тогда как премьер-министр Джорджия Мелони — дальше, в соответствии с правилами, разграничивающими статус глав государств и глав правительств.

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президент Владимир Зеленский Ватикан

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