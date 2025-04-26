Ватикан нарушил протокол, чтобы Зеленскому дали место в первом ряду на церемонии прощания с Папой Франциском, — The Telegraph

На церемонии прощания с Папой Франциском Президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставили место в первом ряду вопреки ватиканскому протоколу. Об этом сообщает The Telegraph.
В частности, Ватикан нарушил протокол, чтобы обеспечить Владимиру Зеленскому место в первом ряду на похоронах Папы Римского Франциска вместе с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном.
Ватикан не стал отрицать, что протокол был изменён. «Думаю, они заполнили свободное место», — прокомментировал пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни.
Обычно официальных лиц рассаживали согласно протоколу — в алфавитном порядке на французском языке, который традиционно используется в дипломатии. Согласно правилам, Зеленский должен был сидеть в третьем ряду или даже дальше. Однако Ватикан решил сделать исключение и разместил украинского президента в первом ряду — через 11 мест справа от Трампа.
Между Зеленским и Трампом также сидели президенты Индии, Венгрии, Габона, а также президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит и президент Финляндии Александр Стубб.
Слева от Зеленского находился президент Ирландии Майкл Д. Хиггинс, что также свидетельствует о некоторых отклонениях от стандартного протокола в пользу более заметного расположения украинского лидера.
В то же время в других частях церемонии правила строго соблюдались. Например, президент Аргентины Хавьер Милей оказался на самом краю первого ряда рядом с швейцарским гвардейцем.
Принц Уэльский, представлявший британского монарха, сидел в третьем ряду рядом с канцлером Германии Олафом Шольцем. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер с супругой также присутствовали на церемонии, как и бывший президент США Джо Байден, который был размещён в пятом ряду.
Президент Италии Серджо Маттарелла сидел в первом ряду, тогда как премьер-министр Джорджия Мелони — дальше, в соответствии с правилами, разграничивающими статус глав государств и глав правительств.
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