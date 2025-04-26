Зеленский обсудил со Стармером шаги к полному прекращению огня и гарантии безопасности

Лидеры согласились с тем, что безоговорочное прекращение огня должно быть в небе, на море и на земле.

Фото: president.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Риме Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает Офис Президента.

Они обсудили шаги, необходимые для установления полного и безусловного прекращения огня, а также разработку дальнейших гарантий безопасности.

Лидеры подвели итоги встреч представителей Украины, США, Франции, Великобритании и Германии в Париже и Лондоне и договорились продолжать работу в рамках коалиции желающих.

Владимир Зеленский и Кир Стармер согласились, что безусловное прекращение огня должно быть достигнуто в небе, на море и на суше и стать первым шагом к установлению справедливого мира с надежными гарантиями безопасности.

Президент подчеркнул, что только сильные гарантии безопасности могут обеспечить длительный мир и предотвратить возможную российскую агрессию в будущем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.