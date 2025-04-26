Украина готова к полному прекращению огня, теперь это должен доказать Путин, — Макрон

Президент Франции заявил: Путин должен доказать, что он действительно хочет мира.

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Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с Владимиром Зеленским отметил, что Украина готова к прекращению огня и хочет сотрудничать с США и Европой для его реализации. Теперь очередь за российской стороной.

«Очень позитивный обмен мнениями сегодня с президентом Зеленским в Риме. Прекращение войны в Украине — это цель, которую мы разделяем с президентом Трампом», — сказал он.

Макрон подчеркнул, что Украина готова к безусловному прекращению огня.

«Президент Зеленский подтвердил это мне сегодня. Он хочет работать рука об руку с американцами и европейцами, чтобы этого добиться», — отметил французский лидер.

В то же время он добавил, что теперь шаг за Путиным.

«Теперь дело за президентом Путиным — доказать, что он действительно хочет мира», — сказал Макрон.

Президент Франции также подчеркнул, что продолжит работу в рамках «коалиции решительных», созданной в Париже в марте, чтобы добиться как прекращения огня, так и полного и прочного мира в Украине.

Как сообщалось, Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским допустил, что Путин просто "тянет время".

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