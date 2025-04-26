Практика судов
  1. В мире

Украина готова к полному прекращению огня, теперь это должен доказать Путин, — Макрон

18:24, 26 апреля 2025
Президент Франции заявил: Путин должен доказать, что он действительно хочет мира.
Украина готова к полному прекращению огня, теперь это должен доказать Путин, — Макрон
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с Владимиром Зеленским отметил, что Украина готова к прекращению огня и хочет сотрудничать с США и Европой для его реализации. Теперь очередь за российской стороной.

«Очень позитивный обмен мнениями сегодня с президентом Зеленским в Риме. Прекращение войны в Украине — это цель, которую мы разделяем с президентом Трампом», — сказал он.

Макрон подчеркнул, что Украина готова к безусловному прекращению огня.

«Президент Зеленский подтвердил это мне сегодня. Он хочет работать рука об руку с американцами и европейцами, чтобы этого добиться», — отметил французский лидер.

В то же время он добавил, что теперь шаг за Путиным.

«Теперь дело за президентом Путиным — доказать, что он действительно хочет мира», — сказал Макрон.

Президент Франции также подчеркнул, что продолжит работу в рамках «коалиции решительных», созданной в Париже в марте, чтобы добиться как прекращения огня, так и полного и прочного мира в Украине.

Как сообщалось, Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским допустил, что Путин просто "тянет время".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

рф путин Украина война Владимир Зеленский Эмманюэль Макрон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин выдвинул новые требования для получения отсрочки студентами вузов

Получатели высшего образования будут иметь право на отсрочку в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы, но только если они впервые получают образование на уровне, который выше ранее полученного уровня в последовательности, определенной статьей 10 Закона «Об образовании».

В Верховной Раде обсуждают запрет российской музыки на стриминговых платформах и усиление санкций для граждан и бизнеса за ее воспроизведение

Народные депутаты вместе с общественными деятелями обсудили пути усложнения возможностей прослушивания песен на русском языке и введения санкций за публичное воспроизведение российской музыки, которые должны стать ощутимыми для физических и юридических лиц.

Операции с криптоактивами будут облагаться налогом по-новому с 1 января 2026 года — комитет согласовал законопроект

Рынок криптоактивов в Украине больше не будет жить по правилам Дикого Запада — Данило Гетманцев сообщил, что комитет согласовал законопроект об налогообложении операций с криптовалютами.

Верховная Рада рассмотрит изменения в КАСУ об обеспечении законности в деятельности органов местного самоуправления

Орган местного самоуправления обязан рассмотреть требование об устранении нарушения законности и принять решение в срок не более 30 рабочих дней.

Добровольное обретение гражданства другой страны не является основанием для автоматической утраты гражданства Украины – Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, в чем заключается разница между утратой гражданства и лишением гражданства.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Данило Гетманцев
    Данило Гетманцев
    голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики
  • Михайло Ніколаєв
    Михайло Ніколаєв
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Сергій Чванкін
    Сергій Чванкін
    голова Київського районного суду м. Одеси