Практика судов
  1. В Украине

Во Львовской области мужчина игнорировал запрет суда и продолжал терроризировать собственную мать — тиран предстанет перед судом

07:55, 27 апреля 2025
Мужчина систематически осуществлял психологическое насилие в отношении своей 61-летней матери: оскорблял ее ругательствами и угрожал физической расправой.
Во Львовской области мужчина игнорировал запрет суда и продолжал терроризировать собственную мать — тиран предстанет перед судом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области будут судить мужчину, который систематически совершал домашнее насилие над матерью. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт против 37-летнего жителя Пустомытовского района по фактам домашнего насилия (ст. 126-1 УК Украины).

По данным следствия, мужчина систематически осуществлял психологическое насилие в отношении своей 61-летней матери: оскорблял ее ругательствами и угрожал физической расправой. Эти действия привели к серьезным психологическим страданиям и ухудшению качества жизни потерпевшей.

Ранее мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности за аналогичные правонарушения (ст. 173-2 КУоАП). Суд даже запретил ему в течение шести месяцев проживать вместе с матерью, однако фигурант проигнорировал запрет, остался в доме и продолжил совершать насилие.

В результате по публичному обвинению прокуроров суд признал мужчину виновным в невыполнении ограничительного предписания (ст. 390-1 УК Украины) и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы.

Приговор вступит в законную силу после истечения срока апелляционного обжалования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд прокуратура Львов

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС попросила депутатов быстрее принять закон, разрешающий повторно участвовать в конкурсе в Антикорсуд кандидатам, не сдавшим экзамен

Глава ВККС Андрей Пасичник в письме к Денису Маслову указывает, что прием документов от кандидатов в ВАКС должен начаться уже 1 июня, а закон о повторном участии кандидатов, не сдавших экзамен, пока не принят.

«Вы не справились с легкой задачей» – в ВККС ответили на претензии кандидатов в апелляционные суды

В Комиссии призвали кандидатов, недовольных полученным результатом, опубликовать свои практические задания, чтобы «все и все увидели».

Изменение названий судов после декоммунизации и дерусификации – алгоритм действий для ГСА, руководителей аппаратов и председателей судов

Таблички с новыми названиями 103 местных общих судей должны появиться на зданиях судов уже в мае.

Кабмин предлагает распространить право на отсрочку на педагогов государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, но не на всех

Отсрочку могут получить педагогические работники государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, но только при соблюдении определенных условий.

Минфин заявил, что законопроект об администрировании налоговиками реестра банковских счетов и сейфов граждан разрабатывался совместно с Еврокомиссией

Минфин разрабатывал законопроект об администрировании налоговиками реестра банковских счетов граждан в сотрудничестве с генеральным директоратом Еврокомиссии, и он нужен для выделения дальнейшей финансовой поддержки со стороны доноров.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Біоносенко
    Володимир Біоносенко
    голова Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Наталя Бжассо
    Наталя Бжассо
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Василь Кузь
    Василь Кузь
    суддя Франківського районного суду м. Львова