Во Львовской области мужчина игнорировал запрет суда и продолжал терроризировать собственную мать — тиран предстанет перед судом

Мужчина систематически осуществлял психологическое насилие в отношении своей 61-летней матери: оскорблял ее ругательствами и угрожал физической расправой.

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Во Львовской области будут судить мужчину, который систематически совершал домашнее насилие над матерью. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт против 37-летнего жителя Пустомытовского района по фактам домашнего насилия (ст. 126-1 УК Украины).

По данным следствия, мужчина систематически осуществлял психологическое насилие в отношении своей 61-летней матери: оскорблял ее ругательствами и угрожал физической расправой. Эти действия привели к серьезным психологическим страданиям и ухудшению качества жизни потерпевшей.

Ранее мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности за аналогичные правонарушения (ст. 173-2 КУоАП). Суд даже запретил ему в течение шести месяцев проживать вместе с матерью, однако фигурант проигнорировал запрет, остался в доме и продолжил совершать насилие.

В результате по публичному обвинению прокуроров суд признал мужчину виновным в невыполнении ограничительного предписания (ст. 390-1 УК Украины) и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы.

Приговор вступит в законную силу после истечения срока апелляционного обжалования.

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