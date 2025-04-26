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В Киеве 20-летний парень избил 16-летнюю девушку во время вечеринки — делом занялась полиция

19:01, 26 апреля 2025
Из-за избиения несовершеннолетней девушки в Шевченковском районе полиция начала уголовное производство.
В Киеве 20-летний парень избил 16-летнюю девушку во время вечеринки — делом занялась полиция
Фото: 24tv.ua
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В Шевченковском районе Киева 20-летний парень избил 16-летнюю девушку во время вечеринки. Правоохранители расследуют инцидент. Об этом сообщает столичная полиция.

По данным следствия, в начале апреля местная жительница вместе со знакомыми отдыхала в квартире друзей, где компания распивала алкогольные напитки.

Во время вечеринки между девушкой и её 20-летним бывшим парнем возник конфликт, в ходе которого молодой человек избил несовершеннолетнюю.

По данному факту отдел дознания Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

«Для установления степени тяжести телесных повреждений потерпевшей было выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время продолжаются следственные действия, допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении», — отметили в полиции.

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