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В Полтавской области разоблачили масштабную схему хищения дизтоплива: среди участников — работники локомотивного депо

21:26, 26 апреля 2025
В течение декабря 2024-апреля 2025 года было присвоено более 30 тысяч литров дизтоплива.
В Полтавской области разоблачили масштабную схему хищения дизтоплива: среди участников — работники локомотивного депо
Фото: pol.gp.gov.ua
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В Полтавской области раскрыта масштабная схема хищения дизельного топлива. Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

В настоящее время задержаны двое жителей Кременчуга и уведомлены о подозрении в присвоении чужого имущества, совершённом повторно, по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Кроме того, им избраны меры пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

По данным следствия, участники группы, среди которых — работники локомотивного депо, сливали дизельное топливо из баков тепловозов в пластиковые канистры. Заполненные канистры переносили на автостоянку и загружали в автомобили. В дальнейшем топливо продавали населению.

Таким образом с декабря 2024 года по апрель 2025 года было присвоено более 30 тысяч литров дизельного топлива, а локомотивному депо, по предварительным подсчётам, нанесён ущерб на сумму более 1,75 млн грн.

Во время обысков по местам проживания, в автомобилях участников группы, а также на территории локомотивного депо правоохранители изъяли около 70 канистр с дизельным топливом, банковские карты, документы, транспортные средства и другие вещественные доказательства.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Устанавливается причастность других лиц к совершению преступления.

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прокуратура Полтава

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