На Полтавщине горе-родители избили 2-месячную дочь и оставили ее запертой на даче

В настоящее время ребенок госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

Фото: pixabay

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В Полтавской области родители избили свою двухмесячную дочь, а затем оставили ребенка без присмотра. Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

Так, начато досудебное расследование по фактам умышленного причинения телесных повреждений средней тяжести и оставления малолетнего ребенка в опасности (ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 135 УК Украины).

По данным следствия, соседка пары из г. Горишние Плавни сообщила правоохранителям, что 26-летняя женщина и 35-летний мужчина вернулись в квартиру без своей двухмесячной дочери.

Впоследствии полицейские установили, что младенец был заперт в дачном доме и имел телесные повреждения. Девочка находилась без присмотра около часа-полутора.

В настоящее время ребенок госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы.

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